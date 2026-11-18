El periodista Kristian Mora no se guardó nada para hablar de la goleada que Argentina le propinó este martes a Costa Rica en un juego amistoso.

La Tricolor cayó 7-0 ante la Albiceleste, subcampeona del mundo y, luego del vergonzoso resultado, el comentarista y narrador de FOX fue muy duro con el desempeño del equipo que dirige Bryan Ruiz.

Mora publicó un video en la cuenta de FOX en el que analizó el rendimiento de la Sele dirigida por Bryan Ruiz.

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Kristian Mora no se guardó nada y criticó duramente la derrota de Costa Rica ante Argentina. Foto: captura de pantalla. (Youtube Somos Fox Costa Rica/Captura de video)

Acostado

Esto fue lo que dijo el comunicador sobre la goleada de este martes:

“Una vergüenza histórica, vergüenza histórica porque un 7-0 era la mayor cantidad de goles que había recibido Costa Rica su historia, en 1975 ante México.

“51 años después nos vuelven a meter siete goles. ¿Que íbamos a perder? Sí, ¿Que Argentina es mucho mejor? Sí, ¿Que hay una superioridad marcada? Sí.

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“Pero que terminés acostado, noqueado y avergonzado, no. Mucho trabajo por delante, mucho que hacer para buscar soluciones y salir del terrible hoyo en el que está metido Costa Rica”.