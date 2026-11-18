Celso Borges, capitán de la Selección de Costa Rica, dijo que hay que tener humildad para reconocer la superioridad de Argentina, equipo que goleó a los ticos por marcador 7-0.

Este martes, la Albiceleste se dio un festín ante la Tricolor y el jugador de Alajuelense fue claro: hay que seguir trabajando para mejorar de cara a lo que se viene.

“La diferencia de niveles es así, no hay por qué engañarnos, es la diferencia del alto nivel y nosotros estamos trabajando para que algún día podamos competir mejor.

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“Cuando a usted lo superan así, hay que tener humildad, admitir que ellos fueron mejores y seguir por el camino del trabajo; es la realidad, derrotas como estas hemos tenido todos. Ahora hay que perseguir una mejoría.

Celso Borges (5) tuvo humildad para aceptar que la Selección debe mejorar de cara al futuro. Foto: AFP. (DIEGO LIMA/AFP)

“Pasarán este tipo de situaciones, pero debemos aceptarlas con humildad, no es nuestro nivel y hay que trabajar para seguir adelante”, comentó.

Muy malo

El extremo Carlos Mora fue muy sincero y calificó el partido como muy malo.

“Fue un partido muy malo, tenemos que seguir mejorando, es importante para agarrar el nivel. Analizaremos el partido, seguiremos trabajando fuerte”, dijo el jugador de la U Craiova 1948 de Rumanía.

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Mora comentó que pese al rival había que mostrarse bien y hacer un buen partido, y que esa fue la gran deuda con la que cerraron la fecha FIFA.

“No queríamos eso, estamos jugando contra la subcampeona del mundo.

“Es un rival de alto nivel, pero hay que jugar el partido, hacer las cosas bien, mostrarse y ahora hay que seguir trabajando fuerte”, añadió el exdelantero de Alajuelense.

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