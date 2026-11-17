Emiliano Martinez podría marcar un récord muy importante ante Costa Rica. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

El amistoso entre Argentina y Costa Rica este martes tendrá un significado especial para el arquero che, Emiliano “Dibu” Martínez, pues podría alcanzar un récord que lo sitúe sobre cualquier otro meta en la historia de su país.

Según datos de medios argentinos, el jugador podría alcanzar el primer lugar como el portero con más vallas invictas en la selección albiceleste.

“En caso de lograrlo, el marplatense llegará a las 47 vallas invictas y alcanzará la marca, hasta ahora imbatible, de Sergio Romero.

“Lo impactante de esta comparación es que Chiquito necesitó 96 partidos (48,96% de efectividad), mientras que Dibu apenas 71 (65,71%) en el combinado nacional”, publicó el medio TyC Sports.

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Costa Rica buscará evitar récord del Dibu Martínez

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, confirmó este lunes la presencia de su arquero.

El récord está en manos de la Tricolor, para que ante la Sele, el futbolista del Chelsea de Inglaterra no se consagre en esa posición.

En la historia de los enfrentamientos ante los sudamericanos, a Costa Rica no le ha ido bien: en diez partidos ha perdido ocho y empatado dos, según los datos del periodista Alexander Gaitán.

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En los últimos cuatro enfrentamientos ante Argentina, la Sele logró anotar dos veces en la derrota 3-2 en un amistoso el 26 de enero del 2010 y luego en otro fogueo el 26 de marzo del 2024, en el que cayó 3-1.