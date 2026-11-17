Diego Mesén fue expulsado el viernes jugando para la Selección de Costa Rica. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

La Federación Costarricense de Fútbol informó este martes que la Selección de Costa Rica sufrió otra baja para el encuentro ante Argentina a las 5 p. m. (hora tica), se trata del defensor Diego Mesén, quien no estará por sanción.

El zaguero fue expulsado el viernes en el amistoso ante Ecuador y pese a no tratarse de un torneo, la Fedefútbol hizo la consulta si el futbolista debe purgar alguna sanción y la respuesta fue afirmativa.

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“De conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario de la FIFA, el jugador Diego Mesén no podrá participar en el partido amistoso ante Argentina, programado para este martes 17 de noviembre, tras haber recibido una tarjeta roja directa en el encuentro del pasado viernes frente a Ecuador.

“Esta disposición fue confirmada por las autoridades disciplinarias de la FIFA, luego de una consulta realizada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF)”, citaron un comunicado de prensa.

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Según lo que le indicaron a la Fedefútbol, cualquier jugador expulsado deberá cumplir al menos un partido de castigo ya sea en un amistoso o no.

“El artículo 66, inciso 5, del Código Disciplinario de la FIFA establece que las personas que reciben una tarjeta roja directa deben cumplir automáticamente un partido de suspensión en la siguiente fecha.

“Asimismo, el artículo 69, inciso 2, apartado h), dispone que las sanciones impuestas durante un partido amistoso deben cumplirse en el siguiente encuentro amistoso”, explicaron.

De esta forma, Mesén se suma a Alexis Gamboa como las bajas en el centro de la zaga de la Tricolor para enfrentar a la tricampeona del mundo.

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