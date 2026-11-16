Bryan Ruiz le llamó la atención a Josimar Alcócer y le pidió una actitud diferente en la Selección

Bryan Ruiz le pidió más a Josimar Alcócer (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica, habló de manera directa y sin filtros sobre el nivel de una de sus figuras a la que le pide mucho más: Josimar Alcócer.

El DT de la Tricolor afirmó que quiere ver lo mismo que el atacante muestra en su club, el Sparta Praga de la República Checa, en el que ha destacado en términos generales.

Para Ruiz, lo que mostró el jugador en el amistoso del viernes ante Ecuador no está a la altura de lo que puede dar un jugador de su categoría, y puso otros ejemplos.

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Bryan Ruiz le exige más a Josimar Alcócer

“Estoy de acuerdo que en los últimos partidos, principalmente Carlos Mora, hablemos del último partido, fue muy intenso con la pelota y eso él lo tiene porque es de los que juega en Europa.

“Lo voy a decir también, a Josi (Josimar Alcócer) lo hablé con él, me faltó muchísimo, porque no va a jugar acá solo porque en su equipo juegue, va a jugar porque hace diferencia acá”, comentó.

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Bryan fue claro al decir que Alcócer es un futbolista del que espera mucho, y por eso es exigente con él.

“Es importante que él entienda que es de los jugadores referentes de los que juega afuera y tiene que marcar diferencia y le faltó hacerlo para este partido, lo que Carlos Mora sí hizo, eso es importante que nuestros extremos y jugadores arriba entiendan.

“Manfred (Ugalde), por ejemplo, es un jugadorazo, es diferente, sostiene muy bien la bola, se junta y los que juegan al lado necesitamos que tengan esa misma intensidad, tanto ofensiva como defensiva. Los jugadores que juegan afuera tienen que marcar diferencia, ser más atrevidos con la pelota”, comentó.

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Carlos Mora fue de los jugadores destacados en el amistoso ante Ecuador. (ARMANDO PRADO/AFP)

Bryan Ruiz dejó claras las reglas en la Selección

El DT cerró diciendo que Josimar Alcócer es un jugador que entiende, que quiere mejorar y buscará hacerlo, pero dejó claras las reglas.

“Acá yo no voy a poner a nadie por nombre, sino el que sea mejor para la selección y me demuestre”.