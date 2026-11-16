Bryan Ruiz fue sincero sobre cuál es la principal diferencia entre Argentina y Costa Rica

La intensidad es el principal detalle que Bryan Ruiz considera que debe mejorar la Selección de Costa Rica. (ARMANDO PRADO/AFP)

Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica, fue muy claro en sus puntos cuando le consultaron sobre las diferencias entre la Tricolor y Argentina, rival de este martes en un amistoso que se disputará en territorio che.

El entrenador habló de algunos detalles, pero fue muy enfático en que la intensidad es el principal elemento que marca una gran diferencia en esos niveles.

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La intensidad marca la diferencia entre Costa Rica y Argentina

“La mayor diferencia es la intensidad prolongada en el juego. Contra Ecuador nosotros tuvimos quince minutos muy buenos, de muy buena intensidad, pero después la intensidad de nosotros baja tanto defensiva como ofensivamente”.

“Estamos enfrentando a dos equipos de nivel mundial, con jugadores de primer nivel que compiten todos los días entre sí, que juegan todos los fines de semana a la máxima intensidad y debemos darnos cuenta de que es nuestra realidad, nos falta esa intensidad”, explicó Ruiz.

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Bryan Ruiz pide mejorar la intensidad de la Tricolor

Bryan puso como ejemplo la final del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina, en la que se mostró el juego mostró un nivel superior.

“Eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, con enseñarles un video y hablarles del tema, no es que mañana vamos a hacerlo 90 o 70 minutos, pero sí necesitamos una mejora y consciencia de eso”.

“Que sepan que cuando es presión es o al 100% o me posiciono, pero no me sirve una presión al 50%, eso no sirve. Lo vimos en la final del Mundial, la intensidad que con ocho partidos que jugaron en un mes, todavía ahí, mostraron una intensidad muy alta y eso solamente se hace trabajando en sus equipos”, detalló.