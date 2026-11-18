Un durísimo golpe de realidad fue lo que vivió Costa Rica en el amistoso contra Argentina, tras sufrir una escandalosa goleada de 7-0 en una sonrojante presentación ante los bicampeones de América.

La diferencia de una albiceleste que por momentos parecía jugar a medio gas, con una Tricolor que está iniciando un proceso con Bryan Ruiz, fue evidenciada desde los primeros minutos cuando, tras una gran acción colectiva, Nico Paz puso el 1-0 a los 8 minutos.

Nico Paz hizo fiesta con la defensa tica. (DIEGO LIMA/AFP)

La única jugada de los nuestros en la que pudimos inquietar al Dibu Martínez fue una escapada de Gerald Taylor por la banda derecha, que Josimar “el Duro” Méndez cerró, pero el portero del Chelsea le negó a los 19 minutos de la inicial.

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Parecía que la Sele lograba sostener a los sudamericanos; no obstante, al 35′, Julián Álvarez hizo honor a su apodo pues la araña picó con el segundo gol contra los nacionales, algo que ocasionó que el equipo se cayera por completo.

Dos minutos después, Argentina pegó un balón en el poste, dejando más inquietud en el arco de Patrick Sequeira y, prácticamente de inmediato, nuevamente apareció Paz para poner el tercero.

La Araña picó a la Sele. (FB AFA/FB AFA)

Los tintes de papelón los generós la Araña, con su doblete, luego de que con mucha facilidad superara a Juan Pablo Vargas y, al minuto 43, pusiera el 4-0 con una Tricolor que se cayó por completo en el cierre de la etapa inicial.

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En el inicio del complemento, la pesadilla para Bryan Ruiz y compañía se mantuvo, con un primer aviso de Franco Mastantuono en el primer, al 46′, pero Sequeira dijo que no; sin embargo, en la siguiente acción, el mismo futbolista tuvo su revancha para poner la manita en el marcador.

A partir del quinto gol, la Scaloneta bajó por completo las revoluciones, pero a pesar de eso, los sudamericanos lograron poner el 6-0, después de un error en salida por parte de Gerald Taylor, que le permitió a Alexis MacAlister, al 78′, bailarse con una facilidad tremenda a los defensas de la Tricolor para poner la media docena.

Argentina humilló a Costa Rica. (DIEGO LIMA/AFP)

Argentina siguió sometiendo a la Tricolor en lo que fue un auténtico monólogo, logrando poner el 7-0 al 89′, por medio de un disparo de media distancia de Franco Mastantuono.

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Al cumplirse los 90 minutos, el silbatero no añadió nada y con eso acabó la vergüenza y pesadilla de esta Selección de Bryan Ruiz, que se llevó un correctivo sonrojante en su cuarto encuentro como entrenador de la Tricolor, sumando su segunda derrota en esta gira sudamericana en la que perdió ambos compromisos, sin anotar un solo gol y sumando nueve tantos en contra.