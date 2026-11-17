El integrante de la banda Gorillaz, Jeff Wootton, apareció en sus historias de Instagram posando con la camisa de uno de los clubes de Costa Rica.

Gorillaz se presentó en Parque Viva el pasado fin de semana. (rafael/David Chacón)

Wootton compartió varias historias en su Instagram personal, en las que salía con seguidores y en las fotos posaba con la camisa de la Liga Deportiva Alajuelense.

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La nueva chema roja con rayas negras y blancas, la de local, fue la elegida por Jeff para usar en las fotos que compartió en sus redes.

Guitarrista de Gorillaz posó con la chema de la Liga. (IG Jeff Wootton/IG Jeff Wootton)

La banda se presentó en Parque Viva el pasado sábado 14 de noviembre y, al parecer, al guitarrista le gustaron los colores del tricampeón de Centroamérica, por lo que lució en reiteradas historias la camisa de la Liga Deportiva Alajuelense, algo que le da promoción al club a nivel internacional.