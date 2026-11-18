Manfred Ugalde se sinceró sobre el momento de la Selección Nacional, luego de la goleada 7-0 que le propinó Argentina al equipo que dirige Bryan Ruiz.

El jugador del Spartak de Moscú tuvo pocas palabras para analizar lo ocurrido en Córdoba, Argentina, y reconoció que, al medirse a la Albiceleste, se pagan caros los errores.

“Es difícil, no veníamos con la intención de llevarnos un resultado tan abultado, teníamos la intención de jugar bien al fútbol, tratar de hacer daño y a este nivel, con esta clase de jugadores se pagan caro los errores.

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“Hay que seguir trabajando, confiar en el proceso del profe Bryan; se han hecho cosas buenas en los entrenamientos, en los análisis de videos, sabíamos lo que íbamos a enfrentar, es la subcampeona, casi bicampeona.

Manfred Ugalde protagonizó un duelo con Lisandro Martínez, en el partido entre Argentina y Costa Rica. Foto: AFP. (DIEGO LIMA/AFP)

“Es difícil sacar una conclusión, tenemos que irnos a los clubes, siendo autocríticos en qué tenemos que mejorar y aprender cuando enfrentamos a este tipo de rivales, que físicamente, técnicamente, tácticamente están muy por encima”, comentó.

Aprovechar las experiencias

Pese a la goleada, para Ugalde hay que sacarle el máximo provecho a este tipo de experiencias.

“Por más que nos duele, tenemos que mejorar muchísimo. Creo que ganas siempre van a haber de jugar con esta camiseta, representando a todo un país, ganas nunca van a faltar.

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“Creo que esto no pasa por un tema de ganas, pasa por temas de la parte futbolística, la parte táctica, todos veníamos con la mentalidad de sacar el partido y nos dan un golpe de realidad de donde estamos”, afirmó.

La Selección de Costa Rica fue goleada 7-0 ante Argentina, este martes, en Córdoba. Foto: AFP. (DIEGO LIMA/AFP)

¿Cómo está el muchacho en su club?

“Estoy enfocado, me he sentido bien, me siento tranquilo, feliz, es difícil pensar en el club, esta noche, después de un resultado así.

“Mañana iré pensando en el próximo partido que es el fin de semana (ante el FC Dynamo Majachkalá, el domingo), voy partido a partido tratando de sacar la mejor versión de mí.

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“No sé qué va a traer el futuro, estoy feliz en el Spartak y estamos trabajando por conseguir títulos”, afirmó.