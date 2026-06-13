Manfred Ugalde se casó: vea la primera foto junto a su esposa

Manfred Ugalde dio el sí acepto este sábado.

El delantero del Spartak de Moscú se casó con Josseline Vargas. La pareja se había comprometido a finales del año pasado.

La boda del delantero de la Selección Nacional fue todo un suceso, al trascender que el futbolista aplazó el enlace para estar en los amistosos de la Tricolor contra Colombia e Inglaterra.

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Manfred Ugalde dio el sí acepto este sábado. Foto: Instagram Brandon Aguilera. (Foto: Instagram Brandon Aguilera. /Foto: Instagram Brandon Aguilera.)

Emocionados

Uno de los invitados a la ceremonia compartió una hermosa imagen de los ahora esposos.

Fue el volante Brandon Aguilera, quien estuvo cerquita de la pareja.

En la foto, se aprecia a Manfred, que lució un traje negro a la medida, y su pareja, un hermoso vestido en blanco.

Manfred Ugalde se casó este sábado, con su ahora esposa Josseline Vargas.