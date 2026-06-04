Manfred Ugalde tomó una decisión que lo diferencia mucho de Álvaro Zamora

Manfred Ugalde tomó una decisión clave a nivel personal, con tal de no perderse los amistosos de la Selección Nacional, contra Colombia e Inglaterra.

El delantero del Spartak de Moscú está listo para unirse en matrimonio con su pareja Josseline Vargas, con quien se comprometió en diciembre del año pasado, pero hizo una pausa para estar en la fecha FIFA de junio.

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Manfred Ugalde se comprometió en diciembre del año pasado con Josseline Vargas. Foto: Instagram Manfred Ugalde. (Foto: Instagram Manfred Ugalde. /Foto: Instagram Manfred Ugalde.)

Cambio de planes

Una fuente de la Fedefútbol confirmó a este medio que el muchacho informó de sus planes de boda al cuerpo técnico de la Tricolor, y al saber que iba a ser tomado en cuenta para estos partidos, programados para los días 1.° y 10 de junio, decidió aplazar el enlace.

“Sobre el tema de Álvaro Zamora, el técnico Fernando Batista ya dijo todo sobre este caso; lo de Manfred es cierto, nos enteramos recientemente de su cambio de planes”, destacó la fuente.

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Sobre la situación de Zamora, esto dijo el Bocha este jueves:

“Es una lástima porque lo quería tener acá, pero está con su situación y no hay nada más que eso, eso es todo. Estoy hablando nada más de esta situación; lo otro, si lo llamaré de nuevo o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente eso”.