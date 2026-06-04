¿A Álvaro Zamora le podría suceder lo mismo que a Randall Leal por dejar la Selección de Costa Rica?

Álvaro Zamora dejó este jueves la selección de Costa Rica (JOHN DURAN/John Durán)

Álvaro Zamora abandonó la concentración de la Selección de Costa Rica con motivo de su boda este sábado; sin embargo, el hecho dejó muchas preguntas en el ambiente en general.

Aficionados y periodistas se cuestionan si esto implica que a futuro al jugador no se le considere más, al colocar por delante un asunto personal.

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¿Podría afectar a Álvaro Zamora en futuras convocatorias?

El asunto no cayó bien en muchos y este jueves, cuando el seleccionador Fernando Batista salió a explicar lo que pasó con Zamora, le hicieron la consulta.

¿Podría perjudicarlo a futuro para un nuevo llamado? El Bocha no quiso entrar en mucho detalle al asegurar que no deberían mezclarse las cosas.

“Es una lástima porque lo quería tener acá, pero está con su situación y no hay nada más que eso, eso es todo. Estoy hablando nada más de esta situación; lo otro, si lo llamaré de nuevo o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente eso”, dijo el DT.

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Zamora ha estado presente en todas las convocatorias de Batista

Zamora ha estado en las dos convocatorias que ha realizado el argentino, para los amistosos de marzo y junio, y la duda que se abre es si en setiembre, cuando vuelva a trabajar la Tricolor, aparecerá nuevamente.

Randall Leal no se presentó a la selección de Costa Rica en el 2021 para ir al nacimiento de su hijo. (ULISES RUIZ/AFP)

El antecedente que ocurrió con Randall Leal en la Selección de Costa Rica

Hay un antecedente que sucedió con Luis Fernando Suárez en el 2021 cuando dirigía a Costa Rica. En aquel momento, Randall Leal, hoy con el Herediano, declinó una convocatoria por el nacimiento de uno de sus hijos.

El colombiano explicó en aquel entonces que le había dado el permiso por la importancia del evento, pero que el jugador al final no se presentó del todo.

Pasada esa situación, Suárez no volvió a contar más con él y el atacante volvió a ponerse la camiseta de la Sele hasta que se fue el cafetero, bajo el mando de Claudio Vivas y luego en marzo para un microciclo con Batista.