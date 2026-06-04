Brandon Aguilera y Alonso Martínez se reunirán este jueves con Fernando “Bocha” Batista

Fernando “Bocha” Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, conocerá este jueves a dos figuras que fueron muy habituales en la Tricolor en el ciclo pasado, Alonso Martínez y Brandon Aguilera.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que los futbolistas estarán este jueves en el Complejo de la Fedefútbol en San Rafael de Alajuela; donde compartirán con el técnico y con sus excompañeros de la Sele.

Fernando Batista conocerá este jueves a Brandon Aguilera y Alonso Martínez. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“Los jugadores Alonso Martínez y Brandon Aguilera estarán en los próximos días haciendo su readaptación física en la FCRF. Aprovecharán la concentración para compartir con el cuerpo técnico y los actuales seleccionados nacionales”, destacaron.

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Alonso Martínez y Brandon Aguilera tuvieron la misma lesión

Brandon y Alonso sufrieron la misma lesión, se rompieron el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedaron fuera de acción por muchos meses.

La diferencia es el momento de la lesión; Chira se lesionó a inicios de noviembre del 2025, por lo que ya está cerca de culminar su etapa final de recuperación.

El futbolista del New York City pasaba un gran momento con su club cuando tuvo que operarse y en la Sele era de las fichas que había mostrado un buen rendimiento.

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Brandon Aguilera recibió muchas críticas por su rendimiento con la Selección de Costa Rica. (IAN MAULE/Getty Images via AFP)

Brandon Aguilera avanza en su recuperación

En el caso de Bebote, fue operado la última semana de febrero y se estima que esté afuera entre seis y nueve meses. El que ya esté trabajando en su readaptación física da buenas señales de cómo va su proceso.

El jugador del Río Ave de Portugal, finalmente, estaba tomando protagonismo en su club luego de momentos complicados que incluso lo alejaron de la Tricolor dado su rendimiento en el cierre de la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026.

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