Fernán Faerron se para firme tras error ante Colombia

Fernán Faerron fue muy autocrítico luego del partido en el que Costa Rica cayó 3-1 ante Colombia, en lo que fue la despedida del combinado cafetero para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En el segundo gol de los colombianos, el defensa nacional salió jugando con la pelota, pero en un control alargó el balón y lo perdió; por tanto, la acción finalizó en el segundo de los tres tantos que recibió la Sele en suelo cafetero.
“Cometimos errores, principalmente yo en el segundo gol. Yo tomo toda la responsabilidad, así se los comuniqué a los compañeros; es culpa mía el gol, pero se ve mucha personalidad de muchos nuevos que están empujando”, dijo Faerron en las redes de Yashin Quesada.
Pese a la derrota ante los colombianos, el zaguero nacional destacó aspectos importantes que se vieron por parte de Costa Rica al mando de Bocha Batista.
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“Nos da fe para el futuro; le competimos a una gran selección que va a ir a hacer un gran Mundial, se ve que tiene grandísimos jugadores. Nosotros somos muy jóvenes y estamos agarrando la idea del profe. Siento que desde el planteamiento se vio un buen partido.
“Creo que es tener la personalidad y confianza en el proceso que trae el profe; siento que hicimos las cosas bien, por lapsos tuvimos el balón. Ellos tienen grandísimos jugadores y también hay que aprender de ellos”, explicó.
El futbolista de la Selección Nacional agregó que por momentos se sintieron menospreciados, pero que lo ve normal y que cierto sector de aficionados y prensa los hizo sentir así por el enorme fracaso que vivieron en la última eliminatoria.