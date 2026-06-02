Fernán Faerron se para firme tras error ante Colombia

Fernán Faerron fue muy autocrítico luego del partido en el que Costa Rica cayó 3-1 ante Colombia, en lo que fue la despedida del combinado cafetero para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el segundo gol de los colombianos, el defensa nacional salió jugando con la pelota, pero en un control alargó el balón y lo perdió; por tanto, la acción finalizó en el segundo de los tres tantos que recibió la Sele en suelo cafetero.

Fernán Faerron habló de su grave error ante Colombia (FCRF/FCRF)

“Cometimos errores, principalmente yo en el segundo gol. Yo tomo toda la responsabilidad, así se los comuniqué a los compañeros; es culpa mía el gol, pero se ve mucha personalidad de muchos nuevos que están empujando”, dijo Faerron en las redes de Yashin Quesada.

Pese a la derrota ante los colombianos, el zaguero nacional destacó aspectos importantes que se vieron por parte de Costa Rica al mando de Bocha Batista.

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“Nos da fe para el futuro; le competimos a una gran selección que va a ir a hacer un gran Mundial, se ve que tiene grandísimos jugadores. Nosotros somos muy jóvenes y estamos agarrando la idea del profe. Siento que desde el planteamiento se vio un buen partido.

“Creo que es tener la personalidad y confianza en el proceso que trae el profe; siento que hicimos las cosas bien, por lapsos tuvimos el balón. Ellos tienen grandísimos jugadores y también hay que aprender de ellos”, explicó.

El futbolista de la Selección Nacional agregó que por momentos se sintieron menospreciados, pero que lo ve normal y que cierto sector de aficionados y prensa los hizo sentir así por el enorme fracaso que vivieron en la última eliminatoria.