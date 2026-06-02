Alajuelense da una gran noticia para sus aficionados

La Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la inauguración de una nueva tienda del equipo en el Mall Multiplaza Escazú.

Este martes se dio la inauguración oficial en el centro comercial, por lo que Alajuelense suma una tienda más en el territorio nacional.

Los manudos cuentan con tiendas en diversos sectores, como lo es en el propio estadio Alejandro Morera Soto, sumado a otra oficial en el City Mall en Alajuela.

También tiene una tienda en el centro de San José, además de en el Mall Paseo Metrópoli en Cartago, y ahora suman esta en Multiplaza Escazú.

Alajuelense tiene nueva tienda en Multiplaza Escazú (Prensa LDA/Prensa LDA)

Los rojinegros contaban con otra en el Mall Paseo de las Flores; sin embargo, en tiempos de pandemia tuvieron que cerrarla, por lo que ahora, solo en dicho sector del área metropolitana, es la única provincia que no tiene una tienda oficial de los leones en la que se pueden encontrar todos los productos oficiales de la institución.

“Esta nueva tienda representa un paso más en nuestro compromiso de acercar la marca Liga Deportiva Alajuelense a toda nuestra afición. Queremos que cada vez más manudos tengan acceso a productos oficiales de calidad y puedan vivir su pasión rojinegra de una manera más cercana y accesible”, manifestó Viviana Zamora, gerente comercial de Alajuelense, en un comunicado brindado por la Liga.

LEA MÁS: Jeyland Mitchell recibe una gran noticia para su carrera después del juego amistoso contra Colombia

“Seguimos trabajando para fortalecer la experiencia de nuestros aficionados y ofrecerles más espacios donde puedan encontrar la indumentaria y los artículos oficiales que representan su identidad y su pasión por la Liga”, añadió.

Alajuela informó que dicha tienda tendrá un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche, mientras que los domingos abren a la misma hora, pero cerrarán a las 8.