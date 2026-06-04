Fernando “Bocha” Batista confirmó una nueva salida en la Selección de Costa Rica

Álvaro Zamora dijo adiós a la Selección de Costa Rica para irse a su boda este sábado. (Académica Visseu/Académica Visseu)

Fernando “Bocha” Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, confirmó este jueves que el futbolista Álvaro Zamora quedó fuera de la Tricolor para el partido del próximo miércoles ante Inglaterra por una decisión del jugador.

El seleccionador argentino salió a los medios este jueves por la mañana para aclarar que el jugador quedó fuera porque le pidió permiso para irse a su boda este 6 de junio.

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“Le pedí a ver si podía cambiar la fecha porque justo tenemos fecha FIFA y él lo sabía, me dijo que lo iba a intentar, no lo pudo hacer, entonces llegamos a un acuerdo el otro día y me dijo que no tenía muy la cabeza acá, porque quería estar en esto y en un acuerdo entre los dos decidimos desconcentrar para que pueda estar en su boda”, comentó.

De esta forma, el jugadores otra baja en la Tricolor, la cual se suma a la de Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes fueron separados la semana pasada por indisciplina.

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“Es una lástima porque lo quería tener acá, pero está con su situación y no hay nada más que eso, eso es todo. Estoy hablando nada más de esta situación, lo otro si lo llamaré de nuevo o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente eso”, añadió.