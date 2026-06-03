Yeltsin Tejeda desnuda las diferencias entre el proceso mundialista del 2014 y el desastroso de Catar 2022

Yeltsin Tejeda se sinceró y afirmó que la preparación rumbo a Brasil 2014 fue muy exigente y agotadora, pero es consciente de que el trabajo de Jorge Luis Pinto dio resultados.

El ahora exjugador del Herediano estuvo en el programa “La Redacción”, de FOX Costa Rica y reconoció que en el camino a Catar 2022 se hicieron cosas muy mal.

El futbolista reconoció que la preparación rumbo a Catar, con Luis Fernando Suárez en el banquillo no se puede comparar con la de Brasil 2014, ni siquiera en el tiempo que tuvieron para armar el plan de juego.

“Porque jugamos la final contra Saprissa (era jugador de Heredia) y a la semana estábamos jugando el partido de despedida. No jugué ese partido porque estaba tocado, la recuperación no fue la mejor.

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“Pasaron 15 días para ir al Mundial, luego fuimos al partido contra Irak (que nose jugó) y no nos fue bien y hubo muchas cosas que no se hicieron bien en Catar, en Brasil se hizo todo”, comenzó diciendo el volante.

Yeltsin dijo además que los pequeños grandes detalles les pasaron la factura, pues en ese fallido fogueo, pasaron toda la noche en un bus, no durmieron y al otro día ni entrenaron.

Lo mismo dijo de los errores a la hora de planificar los partidos, como contra España, que nos golearon 7 a 0.

“Quisimos ir a presionarlos y nos equivocamos”.

Yeltsin Tejeda reconoció que camino a Catar 2022 hubo cosas que no se hicieron bien. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

No a lo 90 minutos

Tejeda habló de la preparación hacia Brasil 2014 y contó que el entrenador Jorge Luis Pinto le aseguró que él no podía jugar 90 minutos, pero que el tiempo que estuviera en cancha debía darlo todo.

“Pinto me decía que no podía jugar más de 70 minutos, porque no tenía la musculatura. Él me quería meter un poco más de grasa muscular y yo en 70-80 minutos corría 13 kilómetros, eso me ayudó mucho.

“Lo que dijo hace poco de la preparación es cierto. Empezamos a entrenar quiebres (recorridos) largos, en Saprissa jugaba otro esquema y no debía salir tanto. Nos llevaba a la Universidad Nacional cada dos semanas y nos llevaba a hacer la prueba de medición de grasa y máximo consumo, nos controlaba mucho, por 6 meses.

“El que no se alineaba no iba, yo era un joven que no sabía lo que era comer bien, en Saprissa me ayudaron mucho, en la Selección, llegué a la Sele a finales del 2011 y poco a poco me fue diciendo eso, yo me decía que por qué no podía jugar 90 minutos, si en mi equipo los juego, pero era la intensidad que quería.

“Nos tocaban dos rivales europeos y todo el mundo llegó en su mejor momento. Los jugadores que estábamos aquí participábamos en microciclos, era un trabajo más que físico, algunos jugadores no querían ir, era muy duro, pero nos dio resultados. Se hacían cosas que en la actualidad no se ven aquí.

“Era correr en la cancha con obstáculos, había potencia, fuerza, solo él sabía lo que hacía. Yo en ese momento corría, no podía decir nada, si manifestaba pereza quedaba fuera de la Selección”.