La contundente postura de Jorge Luis Pinto ante un eventual regreso de Keylor Navas a la Selección

Jorge Luis Pinto habló de Keylor Navas y dio su punto de vista sobre el arquero, así como de otro tipo de situaciones que se han dado en el fútbol tico en las últimas semanas.

El entrenador reconoció que Navas no era santo de su devoción y, además, dio su punto de vista sobre si el arquero debe volver a la Sele.

“El trabajo de Keylor nunca me gustó mucho, pero ha demostrado que tiene condiciones.

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Jorge Luis Pinto habló del nivel de Keylor Navas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“No creo que sea tan malo tenerlo; el problema es el comportamiento y la entrega en el trabajo para que sea un ejemplo para el grupo”, afirmó en declaraciones a Deportivas Columbia.

No es determinante

Para el técnico colombiano, la edad no es determinante para un jugador, sobre todo para un portero.

“Pienso que la edad no es tan determinante, especialmente en esa posición; ya depende de lo demás, la disposición, la entrega y todos esos detalles que no los puede perder un jugador en ningún momento de su vida.

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¿Y qué piensa Pinto de lo que ha pasado con seleccionados y sus separaciones por actos de indisciplina?

“Eso lo definen los técnicos, son los líderes que tienen que manejar los equipos y dar las pautas de trabajo, de exigencia y de comportamiento; hay comportamientos que hay que exigirlos.

Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección Nacional durante el Mundial de Brasil 2014, destapa detalles sobre los desencuentros con Keylor Navas durante su tiempo compartido en el equipo.

“Yo no entiendo cómo se han dado estos fenómenos en los últimos días; me parece que cada jugador debe tener en la cabeza la exigencia de la vida futbolística para tener el control”.