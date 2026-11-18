El técnico de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, reconoció que Costa Rica no estuvo a la altura de Argentina y que cometió un grave error en la goleada 7-0 este martes ante la albiceleste.

Los nacionales hicieron un pésimo partido contra los sudamericanos y el entrenador de la Tricolor considera que se equivocó al hacer algunos ajustes en el planteamiento para enfrentar a los subcampeones del mundo.

“Es una derrota muy dura, eso refleja la diferencia que hay, tengo poco que decir respecto a esto”, comenzó diciendo el timonel tico.

Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional, no puso excusas para hablar de la goleada que Argentina le dio a Costa Rica. Foto: AFP. (DIEGO LIMA/AFP)

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Luego, dijo que no había justificación para explicar la derrota contra el cuadro que dirige Lionel Scaloni.

“Por más que sabíamos que el rival era muy complicado, el juego contra Ecuador era muy diferente. Tomamos responsabilidad de lo que pasó hoy, después de la fecha FIFA hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los jugadores, los futbolistas intentaron dar su máximo esfuerzo ante Argentina”, comentó.

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Aprendizaje

Bryan destacó la superioridad de la Albiceleste y dijo que habían analizado lo que Argentina hizo el viernes anterior, ante Uruguay, cuando perdió 3-1.

“El viernes, Argentina hizo un gran partido, no merecía perder ante Uruguay. No estuvimos a la altura y esto demuestra la diferencia que hay entre la Selección de Argentina y la de Costa Rica”, afirmó.

Los ticos cayeron goleados ante la Albiceleste, subcampeona del Mundo. Foto: AFP. (DIEGO LIMA/AFP)

Ruiz aceptó que al armar el once para enfrentar a los argentinos, cometió algunos errores, a la hora de colocar a algunos jugadores en la posición que no les corresponde.

“Queríamos cerrar el medio, era lo que buscábamos. Pusimos a Andrey (Soto) a la par de Celso (Borges), pero ellos lograban encontrar la pelota en el medio, supieron hacernos daño.

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“Esa fue una de las decisiones que tomamos, aprovechar la intensidad de Manfred (Ugalde), el salir al frente y eso es responsabilidad mía, probé a Andrey en un puesto que no es el de él”, añadió.

¿Qué aprendizaje toma de esta vapuleada?

“Queda mucha experiencia para el futuro, al enfrentar a una selección de este tipo. Analizamos muchísimo, en algunos puestos fuimos pegando curitas de lo que vimos en el camino y no quiero que se tome como excusa, pero los rivales son diferentes.

“A rescatar: estamos enfrentado lo mejor del mundo, cuando aceptamos los fogueos, sabíamos que iban a ser muy complicados, que el jugador viera lo que era jugar al máximo nivel.

“En el primer partido, nos condicionó la lesión de (Alexis) Gamboa y la expulsión de (Diego) Mesén, pero fue un partido aceptable. En este nos desnudaron completamente en todos los aspectos, es la campeona del mundo, la selección que estuvo en las últimas dos finales y si queremos llegar a competir a un alto nivel, falta mucho para eso”, sentenció.