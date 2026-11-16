Bryan Ruiz habló nuevamente de Bayron Mora en medio de los cuestionamientos por su llamado a la Sele

Bryan Ruiz destacó el ejemplo de Bayron Mora en la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El arquero Bayron Mora fue mencionado de nuevo por Bryan Ruiz tras los cuestionamientos por su llamado y por no ser titular en su club.

El seleccionador puso al portero como ejemplo, elogió mucho su trabajo y explicó que su caso le sirve para detallar qué espera del grupo.

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“Si vemos el esfuerzo, el trabajo y que paulatinamente podemos ir trabajando y nos funciona en lo que queremos hacer acá en la selección, seguirá siendo tomado en cuenta mientras lo siga haciendo bien en su equipo.

“Muchas veces capaz que rinde acá, va a su equipo y tal vez no está jugando mucho, pero acá me está rindiendo, por lo que posiblemente tenga esa posibilidad, lo hablamos con lo de Bayron, que ha estado aquí y ha rendido de manera espectacular, todo mundo está fascinado con el trabajo que ha hecho aquí”, indicó.

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“Esperemos que busque la manera de jugar más”

Ruiz afirmó que lo ideal es que Mora pueda jugar más, pero insistió en que eso no lo limita para estar en el grupo.

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Yo sé que no juega mucho, pero acá lo ha hecho espectacular y para un tercer portero de proyección nos sirve bastante, entonces posiblemente tenga esa oportunidad. ¿Qué tiene que jugar? Sí, esperemos que él busque la manera de jugar más partidos porque también es importante para él y para la selección".

“¿Le cierra puertas a otros porteros? No, solo tienen que hacerlo bien y también les vamos a seguir viendo”, finalizó.

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