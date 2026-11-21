En Alajuelense no pierden la fe y confían en hacer un buen cierre de la primera fase del Apertura 2026, sino que además, siguen soñando con conseguir el liderato del torneo nacional.

El delantero Ronaldo Cisneros expresó que el campeonato ha sido muy competitivo y destacó que el parón que hubo por la fecha FIFA les ha ayudado a recuperar jugadores con molestias; por eso, confían en dejarse los tres puntos el próximo lunes, cuando enfrenten a Cartaginés a partir de las 8 p. m. en el Morera Soto.

“El torneo ha sido muy competitivo, muy cerrado, en el que hemos visto que se han movido mucho las posiciones, los equipos y esperamos tener un buen cierre.

Ronaldo Cisneros confía en dejarse los tres puntos ante Cartaginés y San Carlos y por qué no, conseguir el liderato del Apertura 2026. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“Hemos tenido una buena segunda vuelta, esperamos cerrarla con dos triunfos y soñar con el primer lugar, que aún está latente la posibilidad y estamos enfocados en los partidos que nos quedan (CSC y San Carlos) para sacar los tres puntos”; comentó.

Mantener el ritmo

Cisneros es el actual goleador de los leones, con siete anotaciones y dijo que en estos días aprovecharon para intentar mantener el ritmo que llevaba el equipo de Óscar Ramírez, antes de la pausa.

“Fueron días de mucho trabajo, de mantener el ritmo con el que veníamos; con tantos partidos, fue un buen tiempo para trabajar, recuperar a los compañeros que están con molestias.

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“Recuperamos a los compañeros que fueron a la Selección y esperamos que el lunes podamos trasladar lo que trabajamos al partido, que se refleje en el resultado”, dijo.