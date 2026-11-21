Bayron Mora ha aparecido en momentos apremiantes para Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Uno de los casos más discutidos por muchos en Alajuelense es el de Bayron Mora, un arquero al que muchos halagan. Fue convocado a la Selección de Costa Rica, pero juega muy poco en el cuadro rojinegro.

Por esas casualidades del destino, al joven arquero de Paso Canoas le tocará jugar otra final de la Copa Centroamericana por la suspensión de un partido que Concacaf le impuso a Washington Ortega.

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Óscar Ramírez habló sobre la situación de Bayron Mora en Alajuelense

A Óscar Ramírez, entrenador rojinegro, le consultaron sobre el caso de su portero suplente y si más allá de un partido en el que jugará por obligación cuándo tendrá oportunidad para demostrar las condiciones que tanto se le elogian.

El Machillo fue claro: tiene un portero listo y capaz que, en cualquier momento que se le requiera, puede rendir, aunque la titularidad hoy la tiene otro.

“Acordate que en la final contra Saprissa calentó Washi y el muchacho jugó, igual en la Copa Centroamericana le tocó entrar. En estos momentos la decisión yo la tengo clara y lo importante es el lunes que tenemos un partido muy importante.

“Si ves entrenar a este muchacho, él sabe lo que es entrar de emergente, ya lo ha demostrado y ha cumplido muy bien, entonces no pasa nada con eso”, afirmó.

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Óscar Ramírez habló con claridad sobre el caso de Bayron Mora en Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Machillo explicó cómo trabaja con el portero suplente de Alajuelense

Ramírez explicó cómo trabaja con Bayron Mora para que, pese a ser suplente, rinda cuando salga a la cancha y no le afecte la parte mental.

“Entiendo el razonamiento de querer siempre jugar, el tema en este momento es la juventud de Bayron, pero hay un profesional muy bueno ahí atrás con él, que es Diego Cejas, preparador de porteros, es una dicha tenerlo en el cuerpo técnico.

“El sentimiento de lo que es ser arquero, de todos esos procesos de iniciación, de estar cerca de llegar a la primera, de ver cómo se consolida y todo eso, Diego lo ha hecho muy bien, igual con la plática que tenemos con Bayron”, comentó.

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Óscar Ramírez ve a Bayron Mora como un futuro líder de Alajuelense

El Machillo afirmó que lo que ha hecho Mora y las oportunidades que le han llegado es porque se las ha ganado con su esfuerzo.

“Es un muchacho excepcional, buen amigo, buen compañero, siempre tirando para adelante al grupo y ahí es donde se está consolidando un futuro líder de la institución, en este proceso”.

“Muchas veces pasar estas dificultades valoran más lo que va a venir a futuro, saber lo que le ha costado, en ese proceso está Bayron, Dios lo ha premiado con eso, regalarle finales, el que trabaja en el fútbol siempre paga, el que baja los brazos no consigue nada, en el fútbol hay que trabajar hasta que se abra la puerta.

“No sé qué será con Washi a futuro, pero ahí tenemos a un arquero que nos va a dar mucho potencial para nosotros”, finalizó.