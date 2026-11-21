Amarini Villatoro recordó el peso que tuvo Costa Rica para hacerse entrenador. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Amarini Villatoro es hoy por hoy uno de los técnicos más cotizados de Centroamérica, tricampeón en Guatemala y el líder del gran año que vive el Cartaginés, tanto nacional como internacional.

Un detalle muy curioso del chapín es que fue en Costa Rica el lugar adonde decidió que quería ser técnico, junto al lado de quien considera uno de sus grandes maestros, el costarricense Johnny Chaves.

Villatoro trabajó al lado de don Johnny hace 20 años en Tiquicia. Entonces estaba recién graduado como abogado, pero al trabajar al lado del extécnico de Pérez Zeledón, Cartaginés y Santos, fue cuando dijo: “esto es lo mío”.

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Costa Rica fue el lugar donde Amarini Villatoro descubrió su pasión por el fútbol

En entrevista con La Teja, Amarini contó cómo fue ese inicio y por qué está tan agradecido con Costa Rica y don Johnny, fallecido el 19 de agosto de 2022.

“Desde mi formación estuvieron ahí, yo siempre lo he dicho, estoy muy agradecido con el país y con las personas ticas que me brindaron una mano en su momento.

“Johnny fue el punto de inflexión, la persona que decidió hacer a Amarini entrenador o abogado, él fue la persona que sin decirme nada, con su forma de ver, amar el fútbol, estudiarlo y de entrenar, me hizo decidirme para el lado del fútbol y no para la carrera de abogado”, comentó.

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Amarini Villatoro reveló qué lo enamoró del fútbol de Johnny Chaves

El guatemalteco detalló qué tenía don Johnny para que lo enamorara del deporte.

“Johnny era un adelantado de su época, iba muy adelante de la época en la que vivíamos en el 2007, de la manera cómo trabajábamos, de la metodología y la forma de entrenar, eso tenía y eso es lo que me convenció”, añadió.

Johnny Chaves es muy recordado por Amarini Villatoro. Fotos: Mayela López (Mayela López)

El último encuentro entre Amarini Villatoro y su maestro Johnny Chaves

El profe nos contó que recuerda con mucho cariño la última vez que habló con Chaves y le cerramos con una pregunta. ¿Qué cree que pensaría su maestro de ver a lo que ha llegado y conseguido su pupilo?

“Yo tuve la dicha de enfrentarlo cuando vine a Pérez Zeledón la segunda etapa en el 2022 y él estaba en Grecia. Me quedo con las palabras que me dijo esa vez cuando lo fui a saludar.

“‘Eso, mi chapín, ¿Cómo está? Lo felicito, mae, la carrera que usted ha hecho me siento orgulloso de usted y lo que ha logrado’“, recordó Amarini que le dijo su maestro.

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“Johnny era de pocas palabras, pero te decía mucho, entonces ya con eso me quedé, le di un abrazo y fue de las últimas veces que lo vi, porque cuando falleció yo estaba en Guatemala”, finalizó.