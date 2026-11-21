Alajuelense y Cartaginés se verán tres veces en dos semanas. (Prensa Alajuelense y Prensa Cartaginés/Cortesía)

Alajuelense y Cartaginés se verán este lunes a las 8 p. m. en el estadio Morera Soto, en un partido que puede marcar definitivamente la tabla del Apertura 2026, apenas a una fecha del fin de la fase regular, pero también se juega algo más.

Manudos y brumosos se enfrentarán apenas diez días antes del inicio de la final de la Copa Centroamericana, cetro que disputarán entre el 2 y el 6 de diciembre, por lo que el juego en la Catedral podría ser apenas un abrebocas.

Con la final a la vuelta de la esquina, un golpe de cualquiera de los dos podría tener un impacto en lo emocional y en lo psicológico y meterle presión al rival, con un antecedente muy reciente que podría marcarlo.

Tanto Óscar Ramírez, técnico rojinegro, como Amarini Villatoro, técnico blanquiazul, fueron cuidadosos cuando se les preguntó cuánto puede repercutir este encuentro en la serie por el título y dijeron que no necesariamente marca una tendencia.

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Machillo Ramírez explicó por qué ganar el lunes no garantiza nada

Óscar Ramírez marcó el camino de Alajuelense en los partidos ante Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

“Acá hay que ir partido a partido, lo hemos hecho desde hace rato, así lo estamos asumiendo, el del lunes es otra final que implica lo que es el campeonato nacional.

“Luego lo que es la final (centroamericana) ya es arrancar de cero, se ha dado que un equipo logra vencer al otro y luego el otro que viene de atrás (gana la serie). Que vaya a marcar la final no lo creo, porque ya es aparte, es como un corte que se hace de campeonato y allí entran otro montón de factores,” dijo Ramírez.

Machillo cree que una serie de este tipo se juega de forma muy distinta al campeonato nacional, por lo que afirma que son dos competencias muy distintas.

“Puede ser que nosotros ganemos ahora el lunes o que ganen ellos y no dice nada de la serie. Lo que sí te puedo decir es que el primer partido de la final condiciona mucho el segundo, eso sí, pero tenemos que ir partido a partido”, explicó.

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Amarini Villatoro tiene claro qué puede cambiar entre ambos partidos

Por su parte, Amarini piensa que posiblemente a nivel de aficionados y medios se venderá de esa manera al que salga ganador el lunes, pero a lo interno del club, el pensamiento debe ser otro.

“Son totalmente diferentes los momentos; a lo largo del fútbol se da el tema de que estos enfrentamientos se dan en liga y termina ganando uno, y luego, en una final a doble partido, gana otro, por lo que no le veo que sea así.”

“Puede ser condicionante para el entorno, para el aficionado, para la prensa, pero para mí y el grupo no lo veo como condicionante, son dos torneos diferentes”, dijo.

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El técnico de Cartaginés explicó la diferencia de jugar una final

Amarini Villatoro explicó las diferencias entre una final y el juego del lunes. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

Villatoro agregó otro elemento, la diferencia de lo que se juega en uno y otro partido.

“La sensación de jugar una final es muy diferente a un partido de fase regular. Hay jugadores que están preparados para jugar finales, otros cuando se le da ese título de final a un partido, la actitud puede ser diferente o en un grupo como tal.

“No tiene que ver uno con el otro, es un partido que tenemos la obligación de ganar para lo que buscamos y para el rival también, que aspira al primer lugar y a la clasificación.

“En una final tienes un ingrediente extra de motivación, por decirte algo, tal vez algún jugador entra la cancha y piensa, en diez días juego una final y aguanto ir por una bola dividida, pero en la final voy con todo, cambian los ingredientes y eso cambia mucho lo que puede pasar en la cancha,” agregó.

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Con tantos ingredientes en un partido y en otro, sí será innegable que lo que pase el lunes dará mucho de qué hablar de cara al futuro inmediato.