Alajuelense y Cartaginés se verán las caras este lunes en el Morera Soto, luego de que Amarini Villatoro hablara en más de una ocasión sobre la Liga, algo que ha encendido la chispa de esta rivalidad.

En la pasada final de la Copa Centroamericana, en la que los manudos se coronaron campeones ante el Xelajú de Villatoro, el timonel fue muy crítico por el penal del duelo de vuelta a favor de los leones, e incluso recientemente revivió la acción, la cual ha tildado de “injusticia arbitral” en una entrevista con La Teja.

Amarini ha generado roncha entre los manudos por sus palabras sobre la Liga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Cuando se dio el cambio de horario de este compromiso por la fecha 17 del Apertura 2026, Amarini cuestionó la decisión, ya que el semestre pasado,Cartaginés solicitó una reprogramación y no se la aceptaron, pero a los rojinegros sí.

“Esta vez el cambio lo hicieron ahí, porque sí, por la lista; nosotros también tenemos seleccionados, pero está bien, no vamos a llorar, vamos a adecuarnos, pero solo pedimos que se mida igual. Si hay privilegios, que existan para todos”, dijo el guatemalteco semanas atrás.

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Manudos con roncha

Este tipo de comentarios de Villatoro contra los liguistas han generado que el ambiente se caliente de cara a unas semanas en las que no solo se verán las caras este lunes por el certamen nacional, sino que semanas más adelante se toparán, nuevamente en la serie final de la Copa Centroamericana, e incluso se podrían medir en las fases finales del Apertura 2026.

“Me encanta que salga hablando, porque primero parece que vive obsesionado con la Liga, con Óscar Ramírez, y además se le nota la envidia que nos tiene; sabe del rival que tiene, un rival que ya le ganó una final cerrando en lo que fue su casa (en Guatemala). Me parecen ridículas las comparaciones, como cuando defendió el bajísimo nivel de un portero como Briceño, bajándole el piso a Washington, ganador de todo con la Liga, siendo figura.

La Liga le ganó al Xelajú de Villatoro la final de la Copa Centroamericana 2025. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

“Hablar del reglamento cuando la Liga lo hizo bien en tiempo y forma, no es culpa nuestra que sus jefes no le ayuden con lo que él quiera en esos temas administrativos”, dijo el conocido periodista Federico Calderón.

Pese a las polémicas, Fillo ve en Amarini a un gran estratega, pero que habla para ganarse el aplauso de los brumosos.

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“Creo que, de cierta manera, salir a decir lo que dice lo hace como un juego, que si bien es parte del fútbol, al final solo los aficionados de Cartaginés le aplauden y le apoyan sus declaraciones; igual no quita que me parece un buen técnico, que si fuera una futura opción para la Liga, me gustaría, pero que no hable de más, menos cuando no ha ganado nada”, añadió Fillo.

El popular Piolo también opinó sobre las diversas declaraciones de Villatoro contra los rojinegros.

“Hay una rivalidad desde el año pasado con el penal polémico y ahora Amarini tiene esa espinita que no se ha podido sacar y va a hablar de más o a sobrepensar las cosas de la Liga, pero el partido se pasó en tiempo y forma con todo el derecho; si a él le hubiera tocado hacerlo, también lo haría de la misma forma”, expresó Esteban Amador.