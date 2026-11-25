La victoria del Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto ante Alajuelense les reavivó la esperanza a los brumosos de tratar de bajar al Saprissa en la última jornada y arrebatarle el primer lugar del Apertura 2026.

Ambos clubes están empatados con 34 unidades; sin embargo, la diferencia de goles favorece a los de Tibás: están por delante con +18, mientras que los de Amarini Villatoro tienen +13.

Cartaginés aún sueña con el primer lugar. (JOHN DURAN/John Durán)

Los cinco tantos de distancia son algo que Cartago necesita quitarse de encima en su juego del sábado a las 7 de la noche contra el colero, Pérez Zeledón, en el Fello Meza, pero el Saprissa recibe en la Cueva al Inter San Carlos.

El panorama más accesible para los brumosos sería que los saprissistas no ganen ante los Tafas en Tibás, y ellos superen a los generaleños.

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“Todavía hay posibilidad numéricamente; por un tema de goles tal vez es lo que más se complica, pero todavía hay posibilidad y nosotros no podemos perder la fe. Ya veremos el sábado a ver qué pasa; nosotros de igual manera tenemos que sumar de tres en casa para quedar lo más arriba”, mencionó Luis Flores luego de la victoria en el Morera Soto.

El Cartaginés no puede descuidar ese partido contra los generaleños, ya que en caso de que saquen la tarea, asegurarán como mínimo el segundo lugar, algo que les permite cerrar la serie de semifinales en Cartago.

Saprissa necesita la ayuda del Inter San Carlos para asaltar el prime lugar. (JOHN DURAN/John Durán)

Los blanquiazules tienen a Sporting a un punto por debajo, por lo que, en caso de no ganar ante los del sur, podrían caer al tercer lugar, siempre y cuando los de Grecia superen en el estadio de Puente Piedra a Puntarenas, en la última jornada de esta fase regular, en la que Cartago puede pasar del segundo al primero o incluso caer una posición, y con ello cambiar drásticamente los emparejamientos y los cierres de dichas llaves.