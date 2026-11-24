El Cartaginés vive un gran momento futbolístico, el cual está ligado a jugadores nacionales, pero también a extranjeros de gran rendimiento.

Ante Alajuelense, Manuel Morán fue el autor del primer tanto con el que empataron el duelo y luego fue Juan Carlos Gaete el responsable de concretar la remontada en el Morera Soto.

Morán marcó en el Morera Soto. (JOHN DURAN/John Durán)

A estos nombres hay que sumar la importancia de Joaquín Alonso Hernández como goleador del Apertura 2026; Luis Olivas, quien es el jugador con más valor del torneo nacional y el Tepa González, quien es otro de los arietes de los blanquiazules.

Luego del triunfo en Alajuela, los internacionales de Cartaginés respondieron a la pregunta de si consideran que el club tiene a los mejores extranjeros del actual campeonato nacional.

Recordemos que los brumosos están luchando por el primer puesto del certamen; además, en poco más de una semana disputarán la final de la Copa Centroamericana contra la misma Liga.

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“Creo que somos los mejores colectivamente; en lo individual ya se verá al final del torneo, pero más que todo es ratificar eso quedando campeón. Entonces de nada sirve tener a los mejores extranjeros si no se consigue lo que queremos”, respondió el panameño Manuel Morán.

Otro que respondió a la consulta de los foráneos del conjunto brumoso fue el defensa Luis Olivas.

Jugadores internacionales de Cartago han marcado la diferencia. (JOHN DURAN/John Durán)

“No sé si decirte si los mejores extranjeros o no, pero hemos sumado un gran grupo y creo que se ha visto dentro del terreno de juego”, mencionó.

“Cartaginés está para cosas importantes, lo hemos demostrado y venimos cada vez a más; no sabría decir si somos los mejores extranjeros o no, pero sí estoy seguro de que estamos haciendo un buen equipo y venimos a aportar todo”, añadió el defensor azteca.

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Los brumosos ahora se preparan para recibir a Pérez Zeledón este sábado a las 7 de la noche en el Fello Meza, para después recibir a la Liga entre semana por la ida de la final de la Copa Centroamericana, y el 6 de diciembre buscará levantar la copa regional en el Morera Soto ante los erizos, lo que significaría el primer título de dicho certamen en la historia de Cartago.