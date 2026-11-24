Víctor Mambo Núñez bromeó que salió escoltado del estadio Morera Soto por "seguridad". (JOHN DURAN)

El exfutbolista Víctor “Mambo” Núñez visitó este lunes el estadio Alejandro Morera Soto junto con sus compañeros del programa La Platea y llamó mucho la atención la forma en que dejó la casa rojinegra.

Carlos Castro y David Diach bromearon en un video en redes sociales, diciendo que se habían llevado “escoltado” al goleador histórico del fútbol costarricense para salir del estadio cerca de la medianoche.

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“Acá me encuentro saliendo del Morera Soto a las 11:40 p.m y voy con Mambo”, dijo Castro en un video que publicó en sus redes sociales.

“Es que era a esta hora para que la gente jalara, por eso salí escoltado”, contó Núñez a modo de broma.

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Diach y Carlitos bromearon con que lo escoltaban y que estaban saliendo juntos en ese momento por si alguno quería ir a toparlo.