Este sábado se define el liderato del campeonato nacional y, con ello, el ganador fase regular que se asegurará un lugar en la gran final.

Los morados están igualados con Cartaginés con 34 unidades, pero la mejor diferencia de goles de los saprissistas los pone por delante, ya que cuentan con cinco anotaciones más que los brumosos mientras que el Sporting está un punto por debajo de ambos.

Saprissa ha ganado muchos títulos luego de acabar primero. (Mayela López)

Pese a que el liderato está para cualquiera de esos tres, desde que existe el formato de la gran final en el campeonato nacional ser puntero no asegura alzar el título.

Es por esto que hacemos este el recuento de cada torneo desde que existe este formato: ganador de la primera fase, de la segunda y, en caso necesario, de una serie extra cuando los ganadores sean distintos.

Fue en el segundo semestre de 2016 cuando se empezó con este formato de gran final; sin embargo, la dinámica era diferente, ya que la fase regular era igual, con cuatro clasificados por la tabla, pero esos clubes jugaban una cuadrangular y, en caso de que los líderes de ambas fases fueran distintos, se jugaría una serie por el cetro.

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En dicho torneo, el Saprissa terminó líder en ambas etapas, por lo que se consagró campeón contra Herediano, que fue el subcampeón por un tema de puntaje.

En el siguiente torneo, en el verano de 2017, el Saprissa finalizó nuevamente en el primer puesto; no obstante, el Team ganó la cuadrangular para forzar a una serie más ante el Monstruo, que acabó cayendo estrepitosamente por goleada de 5-0 global en la Cueva.

Heredia le arrebató el título a la S dos veces tras Saprissa ganar la primera fase. (Diana Mendez)

Para el invierno 2017, Herediano buscaba el bicampeonato y cerró como líder de la fase regular, pero Pérez Zeledón dio la sorpresa al ganar la cuadrangular y luego coronarse campeón en la gran final contra los rojiamarillos en el Rosabal Cordero.

En el verano de 2018, Herediano cerró como líder la fase regular un punto arriba de la S; sin embargo, los morados ganaron la cuadrangular e hicieron más puntos que los florenses en ambas tablas, lo que les otorgó el derecho a cerrar en casa la final en la que se coronaron campeones sobre un conjunto florense al que no le valió de nada el liderato.

El Apertura 2018 llegó el formato que conocemos actualmente y en esa ocasión Saprissa fue líder, pero Herediano lo despachó en semis, ganó la final de la segunda fase a la Liga y los rojiamarillos se coronaron en Tibás frente al Monstruo.

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Para el Clausura 2019, el líder volvió a hacer valer su condición. San Carlos acabó en lo más alto y tras vencer a Saprissa en la final de la segunda fase, conquistó su primera estrella sin necesidad de ir a otra serie por el título.

La Liga se dejó el primer lugar en el Apertura 2019, pero en una recordada gran final, el Team le ganó el cetro en penales.

En el 2020, Saprissa finalizó primero y, sin necesidad de una gran final, venció a los rojinegros en la final para dejarse el trofeo.

Alajuela no ha ganado nunca una gran final desde que se implementó este formato años atrás. (JOHN DURAN/John Durán)

En diciembre del mismo año, Alajuelense por fin ganó su estrella 30 tras acabar en primer lugar y superar a Herediano sin necesidad de una gran final.

Para el Clausura 2021, se tomó una decisión muy peculiar y fue quitar la gran final. Curiosamente, solo en ese torneo ocurrió y la Liga terminó en primer lugar, pero perdió en semifinales con Saprissa, que luego superó a Heredia en la final.

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La gran final volvió en el Apertura 2021 y a Herediano le sirvió, ya que finalizó primero, pero tuvo que llegar a esa instancia para coronarse frente a la S.

En el Clausura 2022, Alajuelense fue líder, pero Cartaginés lo derrotó en la final de segunda fase para alargar la serie a una llave más con la que frenó la maldición de más de 80 años de sequía.

En el siguiente semestre, el Herediano fue líder, pero Saprissa consiguió alargar la serie hasta una gran final en la que los morados se coronaron como monarcas.

Cartago fue campeón por vía de la gran final en el 2022. (JOHN DURAN)

El Monstruo consiguió el tetra; en los siguientes tres torneos fue líder y conquistó los títulos de campeón, aunque en el Clausura 2023 fue el único que disputó una gran final ante la Liga.

Alajuela puso freno a los lideratos de la S en el Apertura 2024, pero Herediano se quedó con el trofeo, al igual que en el Clausura 2025, en los que fue puntero y derrotó a los leones en la gran final.

Los manudos ganaron la primera fase y luego el título sin gran final en diciembre del 2025, algo que repetiría Herediano en el último torneo sin necesidad de llegar a esa serie extra.