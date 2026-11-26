El fuerte rumor de que el goleador del Olimpia, Jorge Benguché, llegue a Alajuelense empezó a sonar en la prensa de Honduras que desde este miércoles informó acerca de ese posible bombazo.

No es la primera vez que el nombre del Toro suena en el fútbol de Costa Rica y, en específico, con los rojinegros, ya que, tiempo atrás, Jorge manifestó su deseo de salir de su país y le gustaba el destino que le ofrecía el fútbol tico.

No obstante, no pudo salir de los albos. En diciembre se le acaba el contrato, por lo que eso facilitaría su llegada a otro club.

Benguché suena para la Liga según informó la prensa de Honduras. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

En La Teja conversamos con el reconocido periodista hondureño Gustavo Roca, quien es una voz autorizada del fútbol catracho, para conocer la realidad futbolística de Jorge Benguché.

“Benguché ha tenido un torneo muy discreto, el más discreto de sus últimos torneos. No sé a raíz de qué, pero el hombre es goleador, siempre ha vivido bajo la crítica de la selección, etc.

“Aunque es uno de los mejores goleadores de los últimos tiempos del fútbol hondureño y es una realidad, en este torneo ha marcado solo 4 goles en 15 partidos, lo que es una cuota muy baja para un delantero, aunque sigue siendo titular”, explicó Roca.

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El comunicador comentó acerca de las otras experiencias del Toro en el fútbol internacional en las que no le fue bien.

“Puede que triunfe más allá de que ha tenido tres experiencias en el extranjero, en el Boa Vista de Portugal, Cerro Largo de Uruguay y en la segunda división de Suiza, y en ninguna de las tres experiencias pudo rendir”, explicó.

Benguché sabe lo que es anotarle a los manudos. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Roca afirma que, para él, Benguché le vendría muy bien al fútbol de Costa Rica y, específicamente, a la Liga, que es donde suena para ser fichado.

“Me parece un delantero de extraordinarias condiciones que en Costa Rica, creería yo, por el biotipo, porque el fútbol tico no es tan físico, y eso le ayudaría a él.

“Tiene buen juego aéreo, definición espectacular, pero siento que ya debería dar ese paso del Olimpia y, de hacerlo en Centroamérica, en la liga más importante, sería un buen aliciente para su carrera”, indicó Gustavo.

Roca considera a Benguché como un buen fichaje para la Liga si se llegara a dar. (IG Gustavo Roca/IG Gustavo Roca)

Roca contó por qué él considera que Alajuelense se estaría fijando en el Toro como un delantero para el próximo semestre.

“Creo que Alajuelense se fija en él no por el torneo actual, sino por lo que ha venido siendo como uno de los delanteros más en forma de Centroamérica

“Recordemos que es el goleador histórico de la Copa Centroamericana, en torneos internacionales le va muy bien, entonces creo que no lo ficharían por este torneo con Olimpia; lo quieren fichar porque saben de su capacidad y de lo que puede aportar”, opinó.

El Toro le anotó a Cartaginés y a Saprissa en la actual Copa Centroamericana. (Mayela López/Mayela López)

Benguché ha sido un atacante constante en el combinado nacional de Honduras, pero según contó Roca, no ha tenido un buen desempeño con la H.

“Ha sido llamado a la Selección constantemente, pero recibe críticas cuando se le llama porque en los equipos en el extranjero y en la Selección no ha dado el ancho.

“Es un futbolista que ha llegado en buenos momentos a la Selección y juega, pero la verdad es que poco o nada, entonces eso es lo que a veces es contradictorio con él. En Olimpia las pelea todas, hace goles y asiste, pero luego es diferente, pero creo que en Costa Rica le puede ir bien”, concluyó el periodista.

Además de sus cuatro goles en el actual campeonato de Honduras, el Toro logró sumar otras cuatro anotaciones en la actual Copa Centroamericana, siendo verdugo del Saprissa en la fase de grupos y también le anotó al Cartaginés en la serie de cuartos de final que acabó con el boleto para los brumosos.

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En la historia de la Copa Centroamericana, desde el 2023 que se inició este formato, el Toro es el máximo anotador histórico de dicho certamen con 16 anotaciones; no obstante, no ha ganado ningún trofeo, ya que Alajuelense se encargó de dominar por completo el torneo.

Benguché ha sido hasta verdugo de la Liga en Copa Centroamericana, ya que el Toro les anotó a los manudos en la serie de semifinales del 2025, en el empate a uno en Honduras que acabó con la clasificación de los erizos a la final. Así que Jorge sabe lo que es anotarle al conjunto rojinegro que estaría detrás de sus servicios.