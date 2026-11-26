La Comisión de Arbitraje habría reconocido que se cometió un error al expulsar al delantero de Alajuelense Luis Díaz, en el juego del lunes pasado ante Cartaginés.

El partido, que cerró con marcador de 1-2 a favor de los brumosos, tuvo un cierre polémico, cuando el central Juan Gabriel Calderón decidió expulsar al jugador liguista.

De acuerdo con Teletica.com, en el informe que la Comisión le envía a los clubes se califica como “incorrecto” el haberle sacado la roja a Díaz, tras una acción con Diego González, del cuadro brumoso.

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La Comisión de Arbitraje habría reconocido que se cometió un error al expulsar al jugador Luis Díaz. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras la jugada, Calderón inicialmente le sacó una tarjeta amarilla a Díaz. Minutos después, el central recurrió al VAR para analizar lo acontecido, se retractó y expulsó al exjugador del Saprissa.

Sin audios para revisar

Este miércoles, la Comisión de Arbitraje dio a conocer que no había videos para analizar con respecto a la fecha 17 del torneo de Apertura.

Una de las acciones más cuestionadas fue precisamente esa, ocurrida en el clásico provincial.

Otra jugada que se cuestionó en la jornada fue un manotazo de Joel Campbell en el encuentro ante Sporting, que se revisó por parte de Marianella Araya.

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Otra jugada que señaló Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue un penal que no se habría pitado a favor de Saprissa en Pérez Zeledón, por una falta sobre Newton Williams.

“Eso es penal, lo sujetan entre dos al panameño Newton Williams, y ni el VAR entra; no entiendo cómo no entrar para que se pite una falta”, dijo.

La polémica en esta ocasión viene de la Comisión, al no mostrar las jugadas que la afición y la prensa esperaban como parte de su rendición de cuentas.