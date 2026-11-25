La Comisión de Arbitraje tomó una importante decisión con respecto al central Juan Gabriel Calderón.

Calderón fue el árbitro que dirigió el juego entre Alajuelense y Cartaginés del lunes pasado. El partido tuvo un cierre polémico con la expulsión del delantero rojinegro Luis Díaz, decisión que ha generado críticas hacia el trabajo del silbatero.

Este viernes se inicia la fecha 18 del torneo de Apertura 2026, en la que se definirán los clasificados a la siguiente fase del certamen.

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Juan Gabriel Calderón no fue seleccionado para dirigir en la jornada 18 del Apertura 2026. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

Los llamados

La Comisión de Arbitraje no tomó en cuenta a Calderón para ninguno de los juegos programados para esta jornada.

Los centrales escogidos fueron:

Herediano vs. Escorpiones: Deily Gómez

Cartaginés vs. Pérez Zeledón: Keylor Herrera

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Sporting FC vs. Puntarenas FC: William Mattus

San Carlos vs. Alajuelense: Adrián Chinchilla

Saprissa vs. Inter San Carlos: Pablo Camacho