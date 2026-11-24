El defensor Yeison Molina tuvo una noche que pasó de una dulzura a un trago muy amargo en la derrota 1-2 de la Liga Deportiva Alajuelense ante el Club Sport Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto.

Molina puso en ventaja a los erizos en el tiempo de reposición de la primera mitad luego de una gran asistencia de Juan Pi Añor, en la que el zaguero solo tuvo que rematar frente al arco para vencer a Kevin Briceño; no obstante, en la etapa complementaria, el equipo se cayó y le remontaron el duelo, por lo que su gol acabó en nada, a pesar de ser el primero con los leones.

Molina metió su primer gol con la Liga. (JOHN DURAN/John Durán)

Molina fue consultado sobre cómo se sentía por el gol, algo que lo dejó alegre, pero también con el dolor de haber perdido el partido, que era lo más relevante de la noche.

“Vamos a ver, bien y mal, contento por el gol, siempre queremos aportar con goles, pero en mi caso defender y las que queden arriba a balón parado anotarlas. En el momento sí muy feliz, pero lastimosamente, al final no fue como queríamos; evidentemente, queríamos ganar, pero bueno, se nos va un partido muy importante en casa en el que queríamos sellar la clasificación”, respondió el zaguero.

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Yeison es consciente de lo que está en juego para la Liga este sábado en el estadio Carlos Ugalde, ya que la clasificación de la Liga peligra seriamente.

“Nos jugamos la clasificación bastante dura allá en San Carlos y ahora ver detalles y errores para planificar el siguiente partido”, añadió el jugador de Alajuela.

La Liga necesita no perder en la última jornada para asegurar el boleto a las semifinales y conservar el cuarto puesto.