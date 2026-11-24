Celso Borges hizo referencia a las palabras de Amarini Villatoro, quien constantemente ha dejado recaditos contra Alajuelense y, tras ganarle en el Morera, le dejó uno más.

“A mi amigo Paté, se la dejo servida”, mencionó el timonel guatemalteco tras ganarles a los manudos y con clara referencia a que si San Carlos vence a los rojinegros el sábado, los eliminan de las semifinales.

A Borges le consultaron acerca de las palabras de Amarini Villatoro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante esta polémica frase del entrenador del Cartaginés, el volante Celso Borges fue consultado al respecto y sobre el golpe que dieron los brumosos al ganar en la Catedral a falta de poco más de una semana para el primer encuentro de la final de la Copa Centroamericana.

“No, no es otro torneo, son un buen equipo, lo han venido haciendo muy bien y ahora vamos a ver cómo manejamos esos dos juegos en la final”, dijo.

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“Todos somos responsables y hay que hacer un buen partido allá para asegurar la clasificación. Nos hubiera encantado, por supuesto, ganar y sumar ante Cartaginés, pero cuando no es así, la vida te tira estas cosas, así que hay que amoldarse y seguir adelante”, agregó Celso, quien evitó mencionar lo dicho por Villatoro, pero con la conciencia de que la derrota dejó comprometido el boleto para los leones.

Los rojinegros necesitan ganar para avanzar o, si no, empatar para asegurar su clasificación como cuarto lugar para las semifinales del campeonato; no obstante, una derrota por cualquier marcador dejaría a los manudos fuera de la siguiente ronda por segundo torneo consecutivo, y ya San Carlos logró vencer a los liguistas en este campeonato en la Catedral por 0-1.

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La Liga ya visitó el Carlos Ugalde este semestre, para enfrentarse al Inter San Carlos y, con muchas dificultades, logró sacar los tres puntos luego de ganar 2-3.