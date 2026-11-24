El triunfo del Cartaginés ante Alajuelense provocó que el conocido periodista Juan Manuel Vargas sacara su lado más aficionado del conjunto blanquiazul.

Juan Manuel le dejó un recadito a los liguistas. (redes/Facebook)

El comunicador de Teletica nunca ha ocultado sus colores y luego de la polémica tras el cambio de fecha del duelo de este lunes entre leones y brumosos, Vargas soltó un recadito a los erizos.

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“Tanta ‘ayuda’ poniendo el partido hasta el lunes para eso... #Karma”, dijo el periodista después de la remontada de Cartaginés en el Morera Soto 1-2 sobre la Liga Deportiva Alajuelense para mantener el pulso por el primer lugar con Saprissa y dejar a los rojinegros comprometidos.