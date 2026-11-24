Manuel Morán vive un momento muy dulce con el Club Sport Cartaginés, al ser clave en el último triunfo obtenido en el Morera Soto ante la Liga Deportiva Alajuelense.

El panameño anotó el gol del empate con lo que acumuló dos anotaciones en el Apertura 2026; su otro tanto fue ante Escorpiones en el Fello Meza, pero su aporte va más allá de ver portería, por lo que fue convocado a la selección nacional de Panamá en la pasada fecha FIFA.

Morán anotó su segundo gol en el Apertura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras el partido en Alajuela, Manuel habló sobre su gran momento actual, dejando en claro las claves para este rendimiento tan positivo que lo ha llevado a ser figura muy importante de Cartaginés.

“El momento es gracias a mis compañeros; hemos venido haciendo las cosas bien gracias a ellos, al cuerpo técnico, al cuerpo médico que nos tienen bien. También agradecerle a Dios por el momento que estoy viviendo y a seguir así para cerrar el año en buena forma”, contestó el atacante de Cartaginés.

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En los partidos en el Fello Meza, la química del atacante con el aficionado brumoso ha sido tan buena que han coreado su nombre constantemente por su rendimiento positivo en el terreno de juego.

Además, Morán ha tenido una gran química con sus compañeros en la zona ofensiva, como Joaquín Alonso Hernández, Tepa González y hasta el mismo Geancarlo Castro, con quienes ha dado buenos réditos a los intereses del Cartaginés.

Morán anotó el empate ante Alajuela. (JOHN DURAN/John Durán)

En lo que se refiere a su paso por Panamá, el delantero blanquiazul tuvo su primera convocatoria en esta pasada fecha FIFA; sin embargo, no tuvo minutos ni en la ida ni en la vuelta de la serie de la Nations League en la que Panamá logró el boleto a la Final Four tras empatar 0-0 como visitantes y, en suelo canalero, ganar 2-0.