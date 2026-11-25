La expulsión de Luis Díaz tras revisar el VAR era de las jugadas más esperadas. (JOHN DURAN/John Durán)

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol sorprendió a muchos este miércoles con el anuncio que realizó sobre los audios y videos del VAR de la jornada 17 del Apertura 2027.

Mediante el chat de prensa en el que se dan a conocer las jugadas que se analizaron, indicaron que en esta ocasión no hay video para analizar.

LEA MÁS: Aarón Salazar se sumó al mensaje de Óscar Ramírez y lanzó una frase contundente

La decisión generará señalamientos y cuestionamientos de un sector de la afición que esperaba jugadas que fueron polémicas y estaba a la espera de conocer si fueron decisiones correctas o no y por qué se pitaron de esa forma.

Expulsión de Luis Díaz era una de las jugadas más esperadas

Una de las más esperadas era la expulsión de Luis Díaz, extremo de Alajuelense expulsado ante el Cartaginés por una acción que para muchos fue muy drástica y no daba para roja, decisión que se tomó tras revisar el VAR.

LEA MÁS: Aficionados de Alajuelense le cantaron las verdades a Óscar Ramírez y un ídolo habló claro

La revisión del VAR de Juan Gabriel Calderón en Alajuela, no salió a la luz. (JOHN DURAN/John Durán)

Otra jugada que se cuestionó en la jornada fue un manotazo de Joel Campbell en el encuentro ante Sporting, que se revisó por parte de Marianella Araya.

Otra jugada que señaló Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue un penal que no se habría pitado a favor de Saprissa en Pérez Zeledón por una falta sobre Newton Williams.

“Eso es penal, lo sujetan entre dos al panameño Newton Williams, y ni el VAR entra; no entiendo cómo no entrar para que se pite una falta”, dijo.

La polémica en esta ocasión viene de la comisión al no mostrar las jugadas que la afición y la prensa esperan, como parte de su rendición de cuentas.