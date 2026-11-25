La derrota ante Cartaginés dejó diversas críticas hacia Óscar Ramírez de parte de la afición. (JOHN DURAN/John Durán)

La derrota del lunes de Alajuelense ante Cartaginés no significó solo la pérdida de tres puntos, sino una serie de cuestionamientos a la planilla, de la que no se salvó el técnico Óscar Ramírez.

Afición y prensa criticaron el estilo y la mentalidad del Machillo, al que algunos llaman defensivo y que da la impresión de que amarra más de la cuenta a un plantel que podría dar para más.

Para diversas personas, los ejemplos están a la vista y no se limitan solo a lo sucedido ante el Cartaginés, en el que el equipo no tuvo un buen partido, sino a otros encuentros en los que quedó esa impresión.

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El estilo de Óscar Ramírez genera críticas entre los manudos

El clásico del 1 de noviembre, que terminó 0-0, fue criticado por haberse resguardado en exceso; cuando el equipo se soltó en los últimos diez minutos del encuentro, fue cuando creó las ocasiones más claras de gol.

En las redes sociales, el comentario de muchos aficionados iba por ese sentido y además señalaron los cambios, como la salida del volante Juanpi Añor.

“Al mejor estilo del Macho, meter un gol y echar a defender”.

“¡Yo creo que nos vamos en blanco este año! Increíble qué jugadores más limitados! ¡Y Machillo yo te amo! Pero a veces no entiendo legal”.

“No puede ser que se juegue de esa forma al pelotazo, con Cisneros a la guerra”.

“Esta derrota tiene un nombre: Machillo calculador, Machillo defensivo, Machillo predecible, Machillo permisivo”, fueron algunas de las quejas de los fiebres.

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Ronaldo Cisneros es de los que sufre un estilo defensivo. (JOHN DURAN/John Durán)

Pablo Izaguirre ubica a los manudos con el estilo del Machillo

Ante esa posición, hablamos con una leyenda como Pablo Izaguirre, quien fue muy franco y claro: este es el estilo de Óscar, con el que ha sacado resultados en el pasado y ganado campeonatos.

“Este es el estilo de Óscar, ha tenido ese estilo, la gente ya sabe y lo conoce y que lo que va a garantizar son resultados y campeonatos; luego, si querés analizar la forma, ya es otra cosa.

“Por ejemplo, los equipos de (Andrés) Carevic siempre fueron buenísimos, dinámicos, jugaban bien, vistosos, gustaban, pero cuando llegaban a las finales las perdía, entonces venía la criticada por ese lado y se vuelve difícil quedar bien con todos los aficionados”, comentó.

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Para Izaguirre, si el aficionado manudo espera que Machillo cambie por las quejas o los señalamientos, no cree que vaya a suceder.

“Acá hay algo puntual: siempre que uno pierde, es lógico que se van a acrecentar las críticas, más si es en el Morera Soto en estas circunstancias. Quizás con un empate se hubieran mantenido las críticas, pero en el transcurso de los años, la gente sabe cómo es Óscar como técnico.

“O aceptás la forma y propuesta que tiene, porque vamos a ser claros, siempre que las cosas no van bien van a buscar a Óscar Ramírez, pero hay que saber que cuando llegan estas instancias finales, la lucha por los campeonatos, Óscar sabe cómo jugarlos, así lo muestra la historia, y otros que quizás juegan muy bien, pero no saben jugar estas instancias, pero en un equipo como la Liga lo que valen son los resultados”, afirmó.

Piolo Amador señala otro problema de Alajuelense

La salida de Celso Borges metió en problemas a Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Una figura muy conocida entre los aficionados es Esteban Amador, más conocido como Piolo, quien no cree que Machillo frene al equipo, sino que, como explicó, va por otro lado.

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Cambios como los de Juanpi Añor o el de Celso Borges, muy criticados por los fiebres al considerar que perjudicaron al equipo, fueron analizados por él.

“No creo que sea que frene al equipo, sino que el rendimiento y falta de profundidad de la planilla en zonas muy específicas como el diez y el ocho hacen que, por el cansancio que tenía Celso del viaje y todo (con la Selección de Costa Rica) lo tuviese que sacar y tuviste que sacar a Juanpi Añor, que lo que te da son 50 minutos; tuvo que desarmar la media cancha.

“Al desarmar la media cancha, el volumen ofensivo bajó radicalmente y ahí es donde se ve la falta de rendimientos de algunos jugadores de Alajuelense, entonces por ahí es donde va. Sí es culpa del Macho por haber sacado a Celso y a Juanpi, pero también está la justificación por esa falta de profundidad”, comentó.

Las opiniones están divididas y el fan está con el clavo si tendrá que aguantárselo sí o sí.