Con el marcador a favor del Saprissa sobre Pérez Zeledón, el analista de La Teja, Henry Bejarano, aseguró que no se pitó un penal a los 17 minutos.

Bejarano asegura que no se le pitó un penal a favor de la S. (Rafael Pacheco Granados)

Según el exsilbatero, hubo una falta sobre Newton Williams que se debió pitar como penal a favor de los saprissistas.

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“Eso es penal, lo sujetan entre dos al panameño Newton Williams, y ni el VAR entra; no entiendo cómo entender para que se pite una falta”, explicó Henry.

El VAR no llamó al central y la jugada no pasó a más, a pesar de que para Bejarano era falta en el área a favor de los morados.