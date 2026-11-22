Hernán Medford sabe que sus aspiraciones por el liderato pasan en gran medida por la visita a Pérez Zeledón, que tendrá este sábado a las 8 p. m., ya que con un triunfo encamina mucho el primer puesto.

Saprissa recupera a importantes piezas para este importante duelo.

Medford y Saprissa se juegan mucho en el Sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Abraham Madriz será el portero estelar del Monstruo, quien ha venido siendo figura con los morados, acompañado de Kendall Waston, quien no fue con la Sele por estar en proceso de recuperación, Joseph Mora, Gerald Taylor y Mathias Elizondo.

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En la media cancha y en zona de ataque, los saprissistas salen con Fidel Escobar, Mariano Torres, Andrey Soto, Gerson Torres, Luis Javier Paradela, además de Newton Williams como el 9 del equipo.

Sebastián Acuña regresó, pero estará en banca luego de su lesión en la rodilla.