Un insólito autogol que le da la vuelta al mundo en un partido que para muchos era intrascendente por la Copa de Portugal entre el Porto y el Paredes de tercera división.

Francisco Moura, a los 57 minutos, luego de un remate que atajó su arquero, no tenía ningún impedimento para despejar la pelota o incluso salir jugando con ella, pero sin explicación la marcó en su portería ante la incredulidad de todos.

Moura acabó entre lágrimas por el autogol. (Captura redes./Captura redes.)

Moura quedó tan afectado del papelón que hizo que acabó llorando y salió de cambio minutos después, e incluso en redes sociales piden que se investigue la acción por lo insólita que fue.

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El partido finalizó a uno, pero para el alivio del jugador del Porto, su equipo logró clasificar a la siguiente ronda de la copa por la vía de los penales.