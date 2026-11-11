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Costa Rica está más cerca de convertirse en sede de un Mundial mayor tras anuncio de Fedefútbol

Fedefútbol confirmó noticias que dejan a Costa Rica a un paso de hacer historia con el mayor evento que pudiera realizarse

Por Sergio Alvarado

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Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos y México presentaron su candidatura para el mundial femenino mayor del 2031.
Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos y México están a un paso de ser ratificados como sede del mundial mayor femenino 2031. (Fedefutbol/FEDEFUTBOL)

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este miércoles que los informes técnicos para la candidatura del Mundial Mayor de Fútbol Femenino del 2031 fueron admitidos y aprobados por la FIFA.

Mediante un comunicado de prensa, el ente mayor del fútbol mundial indicó que la candidatura ya cumple con todos los requisitos y que será sometida a votación el 23 de noviembre en el congreso extraordinario que se realizará.

Costa Rica se planteó como candidata junto a México, Estados Unidos y Jamaica.

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FIFA aprueba informes de candidatura para el Mundial Femenino 2031

“El documento confirma que la candidatura cumple los requisitos de organización y se presentará ante el Congreso Extraordinario de la FIFA que se celebrará el 23 de noviembre, a fin de que las federaciones miembros de la FIFA adopten una decisión.

“El modelo incorpora una serie de criterios, que van desde visión de la competición y parámetros principales hasta infraestructuras, servicios, cuestiones comerciales, sostenibilidad y derechos humanos”, explicó por su parte la Fedefútbol.

La Fedefútbol confirmó que Osael Maroto, presidente de la organización, viajará a Suiza para estar presente en el congreso.

Costa Rica podría organizar su tercer Mundial Femenino

De manera extraoficial, se dice que la candidatura será aceptada y que el 23 de noviembre se confirmará como la ganadora.

De confirmarse el evento, Costa Rica cumpliría el ciclo de Mundiales Femeninos de la FIFA tras realizarse el Mundial Sub-17 en 2014 y el Mundial Sub-20 en 2022.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.