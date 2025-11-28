Un sueño país más cerca: Costa Rica se encamina a recibir su primer Mundial Mayor

La FIFA confirmó este viernes que el proceso para que Costa Rica sea sede del mundial mayor femenino del 2031 junto a otros tres países, quedó debidamente inscrito, un paso importantísimo para cumplir lo que sería un sueño a nivel nacional.

Mediante un comunicado de prensa, el ente rector del fútbol confirmó que se presentó toda la documentación necesaria y que será el 30 de abril del 2026 cuando se ratifique la sede.

La noticia llega un día antes que la Tricolor femenina arranque su camino rumbo al mundial 2027 en Brasil.

LEA MÁS: Ya es oficial: Costa Rica compite por ser sede de un Mundial mayor de fútbol

Una candidatura histórica y única

Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos y México presentaron su candidatura para el mundial femenino mayor del 2031. (Fedefutbol/FEDEFUTBOL)

De no pasar nada extraño, Costa Rica será sede junto a Estados Unidos, México y Jamaica, en un hecho sin precedentes para la región, esto al ser la única candidatura presentada.

“La FIFA llevará a cabo un riguroso proceso de evaluación y, en abril de 2026, publicará las conclusiones en el informe de evaluación de candidaturas de cada proceso.

“De conformidad con el Reglamento de la FIFA para la elección del organizador, dicho proceso se centrará en las siguientes áreas prioritarias de la competición: la visión y los parámetros principales, la infraestructura, los servicios, los factores comerciales, la sostenibilidad y los derechos humanos“, destaca el comunicado.

LEA MÁS: Pato López estalla por Beni Rubido: “Nunca lo vi en un estadio”

Costa Rica realizó el mundial femenino sub-20 del 2002, el cual ganado por España. (Jose Cordero)

El tercer Mundial femenino para Costa Rica

Costa Rica recibiría de forma su tercer mundial femenino, luego del Sub-17 en 2014 y el Sub-20 en 2022, pero esta sería la primera vez que el país alberga una Copa del Mundo Mayor.

LEA MÁS: Amelia Valverde recibe una noticia muy dura para su carrera en México