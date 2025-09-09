Amelia Valverde recibe una noticia muy dura para su carrera en México

Amelia Valverde dejó de ser técnica de la Rayadas de Monterrey este martes. (Facebook de Monterrey/Facebook de Monterrey)

Amelia Valverde recibió este martes un golpe duro a su carrera como entrenadora luego de que las Rayadas de Monterrey de México confirmaron su despido del banquillo.

Los malos resultados en las últimas fechas en el torneo azteca y en la Copa de Campeones de Concacaf provocaron que la directiva blanquiazul cortara el hilo por lo más delgado y rompiera el proceso de dos años que la tica tenía en el club.

“El Club de Futbol Monterrey informa que Amelia Valverde y su cuerpo técnico dejan de formar parte de Rayadas a partir de este martes 9 de setiembre de 2025″.

“Reconocemos y agradecemos profundamente el profesionalismo, compromiso y liderazgo de Amelia y su cuerpo técnico que llevaron a la institución a obtener logros históricos, como el bicampeonato de la Liga BBVA MX Femenil”.

Amelia Valverde se proclamó bicampeona con el Rayadas de Monterrey, club de la Liga MX Femenil. Foto tomada de X.

“Su trabajo extraordinario en estos casi dos años ha permitido consolidar a las Rayadas como un equipo referente en el futbol femenil de México”.

“Para seguir avanzando en la búsqueda de los objetivos, el Club considera necesario en este momento realizar el cambio del cuerpo técnico”, destaca parte del comunicado de prensa en el que se le dio el adiós a Valverde.

La Rayadas sufrieron duros golpes recientemente como la derrota por 4-0 ante Cruz Azul, el empate a uno ante FC Juárez y la derrota del fin de semana por 4-0 ante Tigres fue la gota que terminó por derribar el vaso.

Amelia Valverde había renovado su contrato con Rayadas de Monterry hasta 2026. (Facebook del Monterrey/Facebook del Monterrey)

En la Copa de Campeones de Concacaf tampoco arrancó bien al caer en el debut 2-1 ante el Gotham FC de New York.

La exseleccionadora de Costa Rica había renovado su contrato en marzo del 2025 hasta junio del 2026.