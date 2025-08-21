Presentadora puso en un incómodo momento a Shirley Cruz durante el sorteo de Concacaf

Shirley Cruz es la gran referente en la historia del fútbol costarricense tico. (Mayela Lopez)

Shirley Cruz estuvo como invitada en el sorteo para las eliminatorias femeninas de la Concacaf rumbo al mundial de Brasil 2027, evento en el que reconocieron su gran trayectoria en el fútbol internacional y con la Selección de Costa Rica.

A la leyenda tica la destacó como la mejor jugadora en la historia de Centroamérica, la presentadora hondureña Ana Jurka, quien fue muy cálida y amable con Shir, pero en un momento, por desconocimiento, realizó una pregunta incómoda.

Cuando se estaba realizando el acomodo de los grupos y luego de que Cruz terminó su tarea, la catracha le consultó cómo veía la labor que está haciendo otra tica en el extranjero, como lo es Amelia Valverde con el equipo femenino de Monterrey en México.

Momentos antes, la exjugadora de Alajuelense, había dicho que la liga tica buscaba seguir el camino del fútbol mexicano, por lo que luego Jurka le sacó el comentario.

“La Liga MX tiene grandes equipos y entrenadores como Amelia Valverde que es bicampeona. ¿Cómo la ves y una liga mexicana que ha ido creciendo?“, le consultó.

Cruz fue general en su respuesta, de manera muy respetuosa, pero sin mencionar siquiera a la entrenada costarricense, quien la dejó afuera del Mundial del 2023 en Australia y Nueva Zelanda, lo que provocó todo un revuelo a nivel nacional.

“Cuando se invierte un poco en el fútbol femenino, eso es lo que quieres, tienes entrenadoras y jugadoras de gran nivel. Toluca trajo igual a un entrenador francés, entonces creo que eso lo que hace es aumentar el nivel; incluso, de Centroamérica, porque la liga mexicana también ha traído muchas jugadoras centroamericanas”, dijo.

Antes del mundial femenino, se hizo todo un revuelo en la Sele femenina por la controversial decisión de dejar por fuera a la mejor jugadora en la historia tica, lo que generó que hasta otras futbolistas dieran un paso al costado del grupo.