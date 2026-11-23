Costa Rica hace historia pues nuestro país será anfitrión de un Mundial mayor en la categoría femenina, en el año 2031.
Esto ya se confirmó por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y también por la FIFA.
Costa Rica será anfitriona junto a otros países: Jamaica, México y Estados Unidos.
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El Mundial Femenino Mayor será en el 2031 y ya Costa Rica ha sido anfitrión de torneos menores: los Sub-17 y Sub-20.