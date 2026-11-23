Costa Rica hace historia pues nuestro país será anfitrión de un Mundial mayor en la categoría femenina, en el año 2031.

Costa Rica será anfitrión de Mundial femenino mayor. (FCRF/FCRF)

Esto ya se confirmó por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y también por la FIFA.

Costa Rica será anfitriona junto a otros países: Jamaica, México y Estados Unidos.

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El Mundial Femenino Mayor será en el 2031 y ya Costa Rica ha sido anfitrión de torneos menores: los Sub-17 y Sub-20.