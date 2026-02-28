Costa Rica vs Brasil: Selección Femenina recibió una goleada en su primer partido del 2026

La Selección Femenina de Costa Rica recibió una goleada en su primer partido del 2026.

Este viernes, las nacionales disputaron un amistoso ante Brasil y las sudamericanas no tuvieron piedad ante las ticas, por lo que el encuentro cerró con un marcador de 5-2.

Taina Lopes festeja su anotación en el amistoso entre Costa Rica y Brasil. (Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF/Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

El duelo, que comenzó a las 7 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, marcó el debut de la entrenadora brasileña Lindsay Camila en el banquillo de la Tricolor.

Este encuentro marcó el inicio de la temporada de la Sele, en su camino hacia la Copa del Mundo del 2027.

Esta es la sexta vez que Costa Rica y Brasil se enfrentan a nivel femenino.

La Selección Femenina de Costa Rica cae 3-0 ante Brasil, en el primer juego amistoso del 2026. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

LEA MÁS: ¿Le quebró la nariz? Carolina Venegas responde y de paso le tira con todo al arbitraje y a jugadora de Alajuelense

Los goles de Brasil

Al minuto 10 cayó el primer gol de las sudamericanas, por parte de Kerolin Ferraz, jugadora del Manchester City.

El segundo cayó 3 minutos después, por obra de Jheniffer Gouveia, jugadora del Tigres de la Liga MX Femenil y el tercer tanto fue obra de Taina Lopes, al 27.

La Selección Femenina de Costa Rica encara con valentía un exigente amistoso contra Brasil. (Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF/Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

En la segunda parte, apareció la delantera Priscila Chinchilla para hacer los dos goles de la Sele, los dos tantos le metieron presión a las visitantes y las ticas se llenaron de esperanza por la posibilidad de tratar de empatar el encuentro.

LEA MÁS: Conozca a Lindsay Camila, la entrenadora que buscará transformar a la Selección femenina de Costa Rica

Chinchilla, quien juega en el Atlético de Madrid, anotó a los minutos 52 y 66, pero cuando Costa Rica jugaba mejor, apareció una falta de penal que les dio más fuerzas a las brasileñas.

Adriana Da Silva marcó el cuarto desde los once pasos, al 81, y la cereza en el pastel la puso Jheniffer Gouveia, al 92.

El próximo martes, Costa Rica se medirá ante Bermudas de visitante, en su segundo juego eliminatorio de la Concacaf hacia el Mundial del 2027 en Brasil.