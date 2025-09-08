Deportes

Costa Rica vs Haití: Fedefútbol da malas noticias de cara al partido contra Haití

El juego entre Costa Rica y Haití será este martes 9 de setiembre, a las 8 de la noche

Por Yenci Aguilar Arroyo
La Federación Costarricense de Fútbol confirmó una mala noticia de cara al juego contra Haití, que será este martes, a las 8 p. m.

Hace pocos minutos, la Fedefútbol informó que los jugadores Francisco Calvo y Santiago van der Putten no estarán en el juego eliminatorio contra los caribeños.

“Por este medio informamos que los jugadores Francisco Calvo y Santiago van der Putten no serán parte del grupo que mañana enfrentará a Haití.

01/09/2025, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.
Santiago van der Putten, defensor de la Selección Nacional no estará en el juego contra Haití de este martes. Prensa Fedefútbol. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

“El primero por acumular 2 tarjetas amarillas en la eliminatoria y Van der Putten por un esguince en su rodilla izquierda que no le permitirá estar al 100% para el juego de este martes”, citó la federación en su grupo de prensa.

Para este encuentro, el técnico Miguel Herrera convocó a última hora a los futbolistas Guillermo Villalobos y Anthony Hernández, ambos de Alajuelense.

El encuentro será en el estadio Nacional y se podrá ver por los canales 6 y 7.

