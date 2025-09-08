Costa Rica vs Haití: Fedefútbol da malas noticias de cara al partido contra Haití

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó una mala noticia de cara al juego contra Haití, que será este martes, a las 8 p. m.
Hace pocos minutos, la Fedefútbol informó que los jugadores Francisco Calvo y Santiago van der Putten no estarán en el juego eliminatorio contra los caribeños.
“Por este medio informamos que los jugadores Francisco Calvo y Santiago van der Putten no serán parte del grupo que mañana enfrentará a Haití.
“El primero por acumular 2 tarjetas amarillas en la eliminatoria y Van der Putten por un esguince en su rodilla izquierda que no le permitirá estar al 100% para el juego de este martes”, citó la federación en su grupo de prensa.
Para este encuentro, el técnico Miguel Herrera convocó a última hora a los futbolistas Guillermo Villalobos y Anthony Hernández, ambos de Alajuelense.
El encuentro será en el estadio Nacional y se podrá ver por los canales 6 y 7.