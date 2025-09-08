Deportes

El Piojo Herrera rompió el silencio sobre el polémico penal que le dio el empate a Nicaragua

El Piojo Herrera se refirió al polémico penal que permitió a Nicaragua igualar el partido

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Conferencia de prensa
El Piojo Herrera rompió el silencio sobre el polémico penal que le dio el empate a Nicaragua. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Este lunes, el Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección Nacional, ofreció una conferencia de prensa previo al segundo partido eliminatorio ante Haití, que se jugará este martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional.

Tras el empate ante Nicaragua en condición de visitante, y la molestia de la afición, el mexicano se refirió de manera clara al penal que llevó al empate del encuentro.

Herrera señaló que las fallas de la Sele se dieron, principalmente, en el cierre del partido; además, sobre la polémica falta, expresó:

“Analizando la jugada del gol, es una falta previa muy clara a Manfred, que se revisó y no se marca, y es una jugada de penal que solamente el árbitro la vio. Va al VAR y todo eso, pero solamente, él la vio porque vamos a la jugada y si hubiera una situación de falta, es fuera del área”.

Entre las debilidades de la Tricolor, el entrenador recalcó que el equipo perdió la posesión del balón y regaló la iniciativa al rival.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

