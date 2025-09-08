Fedefútbol permitirá entrar gratis a aficionados ticos que cumplan estos requisitos para partido ante Haití

Muchos aficionados costarricenses tuvieron problemas para entrar al Estadio Nacional en Managua, Nicaragua (Cortesía/Cortesía)

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se puso la mano en el corazón con los aficionados que viajaron hasta Managua para apoyar a La Selección de Costa Rica, pero que no pudieron ingresar al estadio, pese a tener su entrada en mano.

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol agradeció el esfuerzo, la pasión y el amor por La Sele de los cientos de costarricenses que recorrieron kilómetros, cruzaron la frontera y alentaron desde afuera, pese a las circunstancias adversas.

Por eso, anunció que estos fiebres serán invitados especiales para el partido contra Haití, este martes en el Estadio Nacional a las 8 p.m.

¿Cómo conseguir la entrada gratis?

Los aficionados deberán cumplir con dos requisitos:

Presentar la entrada física del partido ante Nicaragua (sin romper).

Presentar una foto del pasaporte con el sello de ingreso a Nicaragua en septiembre.

Ambos documentos son obligatorios para poder ingresar al partido este martes.

El ingreso para estos aficionados será por la puerta oeste del Estadio Nacional, diagonal a Teletica, la cual estará debidamente identificada para este grupo de seguidores.