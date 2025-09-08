Torneo Nacional

Fedefútbol permitirá entrar gratis a aficionados ticos que cumplan estos requisitos para partido ante Haití

Fedefútbol sorprende con decisión para fiebres de verdad que pasaron momentos complicados por apoyar a Costa Rica

Por Sergio Alvarado
Aficionados costarricenses tuvieron problemas para entrar al Estadio Nacional en Managua, Nicaragua
Muchos aficionados costarricenses tuvieron problemas para entrar al Estadio Nacional en Managua, Nicaragua

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se puso la mano en el corazón con los aficionados que viajaron hasta Managua para apoyar a La Selección de Costa Rica, pero que no pudieron ingresar al estadio, pese a tener su entrada en mano.

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol agradeció el esfuerzo, la pasión y el amor por La Sele de los cientos de costarricenses que recorrieron kilómetros, cruzaron la frontera y alentaron desde afuera, pese a las circunstancias adversas.

Por eso, anunció que estos fiebres serán invitados especiales para el partido contra Haití, este martes en el Estadio Nacional a las 8 p.m.

Aficionados costarricenses tuvieron problemas para entrar al Estadio Nacional en Managua, Nicaragua


¿Cómo conseguir la entrada gratis?

Los aficionados deberán cumplir con dos requisitos:

  • Presentar la entrada física del partido ante Nicaragua (sin romper).
  • Presentar una foto del pasaporte con el sello de ingreso a Nicaragua en septiembre.

Ambos documentos son obligatorios para poder ingresar al partido este martes.

El ingreso para estos aficionados será por la puerta oeste del Estadio Nacional, diagonal a Teletica, la cual estará debidamente identificada para este grupo de seguidores.

